लगातार बारिश ने मचाई तबाही, Gurugram में 6 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, Delhi में इमारत धराशायी

Incessant rain caused havoc: हरियाणा के गुरुग्रा में एक दर्दनाक घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई. बरसाती तालाब में खेलने गए बच्चों की डूबने से मौत हुई है. घटना के बारे में ज्यादा जानकारी आना अभी बाकी है. पहले बारिश के पानी से भरे तालाब में एक बच्चे के मौत की खबर सामने आई थी. घंटों चले बचाव अभियान के बाद सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस ने सभी बच्चों के शव को कब्जे में लिया है.

गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा

पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 111 में लगातार बारिश के दौरान गांव में बरसाती तालाब बच्चों के साथ इस हादसे का कारण बना. पुलिस ने पहले बताया था कि तालाब में डूबने के कारण एक बच्चा मृत पाया गया और कई अन्य लापता हो गए. सभी बच्चों के कपड़े तालाब के बाहर पड़े थे. लंबे समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी बच्चों के शव तालाब से बरामद किए गए.

तालाब में डूबकर 6 बच्चों की मौत

हादसे के बारे में पूछे जाने पर डीसीरी निशांत यादव ने भी सेक्टर 111 के तालाब से 6 बच्चों के शव बरामद होने की पुष्टि की है. बच्चों की पहचान देवा,पीयूष,अजीत, दुर्गेश, राहुल, वरुण के रूप में हुई है. सभी बच्चे 8 से 11 साल तक की उम्र के थे. सभी शंकर विहार के रहने वाले थे. हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. लोगों के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे सभी बच्चे बरसाती तालाब में नहाने पहुंचे थे. खेलते-कूदते सभी बच्चे तालाब में डूब गए. वहां से गुजर रहे बच्चे ने घर जाकर बच्चों के डूबने की जानकारी दी.

दिल्ली में इमारत धराशायी

बारिश से जुड़ी दूसरी चौंका देने वाली घटना दिल्ली के लाहौरी गेट में सामने आई है. इलाके में आज शाम एक इमारत ढह गई, जिसमें कम से कम पांच लोग घायल हो गए. कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. मौके पर दमकल की पांच गाड़ियां भेजी गईं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है. मलबे में करीब चार कर्मियों के फंसे होने की आशंका है.

UPDATE | A house collapsed near the Lahori gate of Delhi. 5 tenders on spot. So far 5 people have been rescued & shifted to hospital. Rescue operation on to locate others. 3-4 more people suspected to be trapped in debris: Delhi fire service pic.twitter.com/wlt7unqbKg

— ANI (@ANI) October 9, 2022