आयकर विभाग की AIS में गड़बड़ी, यहां जानिए फिर कैसे भरें टैक्स रिटर्न

File ITR only on basis of your information becoz disturbances in AIS: टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक करदाताओं को अपने कागजात के आधार पर ही रिटर्न दाखिल करना चाहिए. आयकर पोर्टल में तमाम तकनीकी खामियां हैं जिसके चलते ये मुश्किल हो रही हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में जब ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी.