Advertisement
trendingNow13008561
Hindi Newsदेश

बिरयानी बेचने वाले रडार पर... यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े से बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त में

Income Tax Raid On Hyderabadi Biryani Hotel Chains: हैदराबाद की कई मुख्य बिरयानी होटल चेंस इन दिनों इनकम टैक्स की रडार पर हैं. टैक्स चोरी को लेकर इन होटल चेंस पर छापेमारी की जा रही है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 18, 2025, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिरयानी बेचने वाले रडार पर... यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े से बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त में

Hyderabad Income Tax Raid: हैदराबाद में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की यूनिट ने मंगलवार 18 नवंबर 2025 को शहर के 3 सबसे लोकप्रिय बिरयानी रेस्टोरेंट चेन पर करोडों रुपये की बिक्री से जुड़ी बड़े पैमाने पर कर चोरी के संदेह में छापेमारी की. टीम की ओर से पिस्ता हाउस, शाह गौस और महफिल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स से जुड़े कार्यालयों और आवासों की तलाशी ली गई. फिलहाल 30 जगहों पर तलाशी ली जा रही है.  

होटल ब्रांड्स पर छापेमारी 

अधिकारियों के मुताबिक यह ऑपरेशन कई अलग-अलग जगहों पर कई होटल ब्रांड्स तक फैला हुआ है. साल 2006 में महफिल ने अपना पहला ऑपरेशन चालू किया था. हैदराबाद में अब इसकी 15 शाखाएं चलती हैं. इतना ही नहीं यह ब्रांड संयुक्त अरब अमीरात में भी मौजूद है. यह होटल चेन लगातार फैलता जा रहा है और साल 2025 तक यह अपना आउटलेट खोल रहा है. महफिल के अलावा पिस्ता हाउस में भी छापेमारी की जा रही है.  

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू  

Add Zee News as a Preferred Source

 

पिस्ता हाउस में छापेमारी 

साल 1997 में मोहम्मद अब्दुल मजीद द्वारा स्थापित पिस्ता हाउस आज भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत में फैले 44 स्टोरों के साथ एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है. इसका हेडक्वार्टर शाह अली बांदा में स्थित है और इसके आउटलेट हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले में ऑपरेट होते हैं. अधिकारियों ने बताया कि नियमित फिजिकल सेल्स के अलावा, पिस्ता हाउस को ऑनलाइन ऑर्डर और फ्रैंचाइज ऑपरेटेड बिजनेस भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है खासतौर से हलीम सीजन के दौरान, जब बिक्री कई करोड़ तक पहुंच जाती है. 

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड को लेकर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा  

 

ये बड़ा ब्रांड भी रडार पर 

बता दें कि पिस्ता हाउस लोकप्रियता ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े कस्टमर्स को भी आकर्षित किया है, जिनमें अभिनेता सलमान खान भी शामिल हैं. शाह गौस में भी तलाशी ली गई, जो गाचीबोवली और पुराने शहर सहित कई जगहों से संचालित होता है. अधिकारियों ने संकेत दिया कि इस रेस्टोरेंट की प्रमुख फूड-एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर भी अच्छी-खासी उपस्थिति है. जांच टीमों ने संदिग्ध टैक्स चोरी की जांच के तहत फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ब्रांच वाइज लेन-देन और अन्य दस्तावेजों की जांच की. अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच जारी है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन का 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन का 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात