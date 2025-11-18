बिरयानी बेचने वाले रडार पर... यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े से बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त में

Hyderabad Income Tax Raid: हैदराबाद में इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की यूनिट ने मंगलवार 18 नवंबर 2025 को शहर के 3 सबसे लोकप्रिय बिरयानी रेस्टोरेंट चेन पर करोडों रुपये की बिक्री से जुड़ी बड़े पैमाने पर कर चोरी के संदेह में छापेमारी की. टीम की ओर से पिस्ता हाउस, शाह गौस और महफिल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स से जुड़े कार्यालयों और आवासों की तलाशी ली गई. फिलहाल 30 जगहों पर तलाशी ली जा रही है.

होटल ब्रांड्स पर छापेमारी

अधिकारियों के मुताबिक यह ऑपरेशन कई अलग-अलग जगहों पर कई होटल ब्रांड्स तक फैला हुआ है. साल 2006 में महफिल ने अपना पहला ऑपरेशन चालू किया था. हैदराबाद में अब इसकी 15 शाखाएं चलती हैं. इतना ही नहीं यह ब्रांड संयुक्त अरब अमीरात में भी मौजूद है. यह होटल चेन लगातार फैलता जा रहा है और साल 2025 तक यह अपना आउटलेट खोल रहा है. महफिल के अलावा पिस्ता हाउस में भी छापेमारी की जा रही है.

पिस्ता हाउस में छापेमारी

साल 1997 में मोहम्मद अब्दुल मजीद द्वारा स्थापित पिस्ता हाउस आज भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत में फैले 44 स्टोरों के साथ एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है. इसका हेडक्वार्टर शाह अली बांदा में स्थित है और इसके आउटलेट हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले में ऑपरेट होते हैं. अधिकारियों ने बताया कि नियमित फिजिकल सेल्स के अलावा, पिस्ता हाउस को ऑनलाइन ऑर्डर और फ्रैंचाइज ऑपरेटेड बिजनेस भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है खासतौर से हलीम सीजन के दौरान, जब बिक्री कई करोड़ तक पहुंच जाती है.

ये बड़ा ब्रांड भी रडार पर

बता दें कि पिस्ता हाउस लोकप्रियता ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े कस्टमर्स को भी आकर्षित किया है, जिनमें अभिनेता सलमान खान भी शामिल हैं. शाह गौस में भी तलाशी ली गई, जो गाचीबोवली और पुराने शहर सहित कई जगहों से संचालित होता है. अधिकारियों ने संकेत दिया कि इस रेस्टोरेंट की प्रमुख फूड-एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर भी अच्छी-खासी उपस्थिति है. जांच टीमों ने संदिग्ध टैक्स चोरी की जांच के तहत फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ब्रांच वाइज लेन-देन और अन्य दस्तावेजों की जांच की. अधिकारियों ने बताया कि आगे की जांच जारी है.