बंगाल में चुनाव से पहले एक्शन! टीएमसी नेता देबाशीष कुमार के घर-दफ्तर पर IT रेड, TMC का BJP पर बड़ा आरोप

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल एक बार फिर गरमा गया है. शुक्रवार (17 अप्रैल) की सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने टीएमसी नेता देबाशीष कुमार के घर पर छापा मार दिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सियासी हलचल तेज हो गई. सूत्रों के मुताबिक, दक्षिण कोलकाता के मनोहरपुकुर रोड स्थित कुमार के आवास पर सुबह-सुबह जांच शुरू हुई. उस वक्त वह घर पर ही मौजूद थे. इसी के साथ उनकी नजदीकी चुनावी कार्यालय और मोतीलाल नेहरू रोड स्थित पार्टी ऑफिस पर भी एक साथ छापेमारी की गई. तीनों जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है.

हालांकि, इस कार्रवाई की असली वजह तुरंत साफ नहीं हो पाई, लेकिन यह छापेमारी ऐसे समय पर हुई है जब प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही देबाशीष कुमार की जांच कर रही है. जमीन कब्जे से जुड़े एक मामले में उन्हें कई बार तलब किया जा चुका है और 1, 3 और 9 अप्रैल को साल्ट लेक स्थित CGO कॉम्प्लेक्स में उनसे पूछताछ भी हो चुकी है. छापेमारी की खबर फैलते ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ता और समर्थक मोतीलाल नेहरू रोड स्थित पार्टी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने स्वप्नदास गुप्ता पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और दावा किया कि ऑफिस से जरूरी फाइलें चोरी की जा रही हैं.

ये छापेमारी एक गहरी साजिश

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना सूचना दिए ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और बूथ लेवल एजेंट्स से जुड़े अहम दस्तावेजों को निशाना बनाया गया. उनका कहना है कि यह एक गहरी साजिश है, जिसके तहत इन फाइलों की कॉपी बनाकर विपक्ष को सौंपने की कोशिश की जा रही है. बताया जा रहा है कि यह पार्टी कार्यालय भले ही कुमार के वार्ड में आता हो, लेकिन इसका इस्तेमाल शोवोनदेब चट्टोपाध्याय के चुनावी कामकाज के लिए भी किया जाता है, जो बालीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं. ऐसे में छापेमारी को लेकर संवेदनशील चुनावी दस्तावेजों तक पहुंच की आशंका भी जताई जा रही है.

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सीएम ममता ने जताई थी गिरफ्तारी की आशंका

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच जारी है. ऑफिस के केयरटेकर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इस कार्रवाई से रसबेहारी सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है, जहां बीजेपी ने स्वपन दासगुप्ता को मैदान में उतारा है. पार्टी को इस सीट पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार की रैली में आशंका जताई थी कि टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है. उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा था, 'किसे और कब गिरफ्तार करना है, इसके निर्देश दिए जा चुके हैं.' फिलहाल, छापेमारी जारी है और इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीएमसी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है, जिससे चुनावी माहौल और ज्यादा गरमा गया है.

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