इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता; भारत के लिए कायम कर रहा मिसाल

Incredible Story of Indian Village: भारत का वो गांव जहां एक भी घर में चूल्हा नहीं जलता है और ना ही घरों में कोई खाना बनता है. लेकिन भी कोई भी इंसान भूखे पेट नहीं रहता. इस खबर में हम आपको भारत के उसी अनोखे गांव की कहानी बताएंगे..
Chandanki Village Unique Tradition: भारत के गांव अपनी परंपराओं, सरल जीवनशैली और आपसी अपनापन के लिए जाने जाते हैं. आधुनिक सुविधाओं के आने के बाद भी कई गांव अब भी अपनी पुरानी लोक-परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं. ऐसी ही एक अनोखी परंपरा गुजरात के चांदणकी गांव में भी फॉलो की जाती है, जहां इस गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलता, फिर भी हर व्यक्ति भरपेट भोजन करता है. यह परंपरा आज देशभर के लोगों को चौंकाने के साथ-साथ प्रेरित भी कर रही है. इस खबर में हम आपको इस गांव के बारे में बताएंगे..
सामूहिक रसोई
चांदणकी गांव में करीब हजार लोगों की आबादी है. ये गांव अपनी अनूठी लाइफस्टाइल के लिए फेमस है. यहां किसी के घर में अलग से खाना नहीं बनता. पूरे गांव का खाना दिन में एक बार एक ही सामूहिक रसोई में बनाया जाता है. सब लोग वहीं बैठकर साथ में खाना खाते हैं. यह केवल खाने का तरीका नहीं, बल्कि गांव की एकता, एक-दूसरे से प्यार और सामाजिक सौहार्द का अनोखा प्रतीक है.
ये परंपरा कैसे शुरू हुई?
इस परंपरा की शुरुआत की बात करते हुए गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले यहां के युवा नौकरी और कारोबार के लिए शहरों और विदेशों में बसने लगे थे, जिसके बाद पीछे रह गए बुजुर्गों के लिए रोजाना अलग-अलग घरों में खाना बनाना कठिन हो गया. तब गांववालों ने समस्या का समाधान निकालते हुए सामूहिक रूप से खाना बनाने का फैसला लिया. शुरुआत में इसे जरूरत के तौर पर शुरू किया गया, लेकिन धीरे-धीरे यह पूरी आबादी की जीवनशैली बन गई. आज भी लगभग 100 ग्रामीण रोज मिलकर यहां दाल, सब्जी और रोटी बनाते हैं, ताकि किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ न पड़े. खास मौकों पर तरह-तरह के खास व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सभी मिलकर आनंद से खाते हैं.
पर्यटकों के लिए खुला है भोजनालय
चांदणकी की यह परंपरा अब पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. बाहर से आने वाले लोगों का गांव वाले बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं. पर्यटक उनकी सामूहिक रसोई में बना खाना खाते हैं. ग्रामीण जीवन को करीब से देकते हैं. यहीं वजह है कि यह छोटा सा गांव अब एक अनोखा पर्यटन स्थन बन चुका है.
