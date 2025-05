मिस्टर ट्रंप...क्या पाकिस्तान ने अमेरिका से परमाणु हथियार पर कुछ कहा था? सीजफायर पर एक्सपर्ट ने क्या बताया

India Pakistan Conflict: भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 की दोपहर तक तनाव चरम पर पहुंच चुका था. अब मिसाइलों से वार-पलटवार शुरू था, अचानक सीजफायर यानी संघर्षविराम की खबर आती है. अब कई पूर्व सैन्य अफसर और विपक्षी नेता हैरान हैं कि इसमें अमेरिका क्यों चौधरी बन रहा है? भारत साफ कहता आया है कि उसे मध्यस्थता स्वीकार नहीं है. शनिवार को भी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान के DGMO ने संघर्षविराम के लिए भारतीय समकक्ष से हॉटलाइन पर बात की थी. हालांकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जोश में ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है. अब भारत के विदेश मामलों के एक्सपर्ट रबिंदर सचदेव ने ANI से बातचीत में पाकिस्तान को लेकर दो महत्वपूर्ण नरैटिव सामने रखे हैं.

अमेरिका से क्या रोया पाकिस्तान?

सचदेव कहते हैं कि इस संघर्ष में जो भी हो रहा था, वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला था जब अमेरिका दखल देता या जब पाकिस्तान चाहता कि अमेरिका की मदद मिले क्योंकि तनाव तेजी से बढ़ रहा था. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि कल वैसी ही स्थिति बन गई थी और पाकिस्तान हताश होकर अमेरिका के पास पहुंच गया.' रबिंदर सचदेव ने आगे दो नरैटिव बताए जिसमें से शायद कोई एक या दोनों पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने रखा होगा.

नरैटिव नंबर 1: एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने यह कहा होगा कि अब बड़ा युद्ध छिड़ सकता है. ऐसे में हमारे पास परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा और लाखों लोग मारे जाएंगे. गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने भी लिखा है कि लाखों लोग मारे जा सकते थे.

नरैटिव नंबर 2: सचदेव ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो दूसरा नरैटिव इस्तेमाल किया होगा वह यह होगा कि अगर भारत अब और आक्रामक हमला करता है तो पाकिस्तानी सेना और हमारे संस्थान टूटकर बिखर सकते हैं. इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारा परमाणु शस्त्रागार (Nuclear Arsenal) किसी नॉन-स्टेट एक्टर्स के हाथों में चला जाएगा. पाकिस्तान ने कहा होगा कि मिस्टर अमेरिका, क्या आप चाहते हैं कि हमारे परमाणु शस्त्रागार इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में पहुंच जाएं और वे डर्टी बम बना सकें जो क्षेत्र ही नहीं, मध्य-पूर्व और अमेरिका तक पहुंच सके?

