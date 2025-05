India Pakistan Conflict : 'दोनों देशों के पास परमाणु बम हैं, लगता है परमानेंट सीजफायर होगा', फिर बोले डोनाल्ड ट्रंप

India Pakistan Conflict : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि, मैं यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व ने स्थिति में जबरदस्त मजबूती और समझदारी दिखाई. दोनों ही देशों ने गंभीर हालात को पूरी तरह समझते हुए मजबूत और स्थिर रवैया अपनाया. हमने इस मामले में काफी मदद की, और व्यापार के स्तर पर भी सहयोग किया. मैंने उनसे कहा कि हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं. लेकिन अगर आप नहीं रुकते, तो व्यापार बंद कर देंगे. अगर आप रुकते हैं, तो व्यापार जारी रहेगा. उन्होंने कहा, कि लोग पहले कभी व्यापार को इस तरह इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे मैंने किया. और फिर अचानक उन्होंने कहा, ठीक है, हम रुक रहे हैं, और उन्होंने वाकई ऐसा ही किया."

दोनों देशों पास न्यूक्लियर वेपन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड आगे कहा कि शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल युद्धविराम कराने में मदद की. मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्धविराम होगा. क्यों कि देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं."

संघर्ष विराम पर पहले भी बोल चुके हैं ट्रंप?

US President Donald Trump posts, "I am very proud of the strong and unwaveringly powerful leadership of India and Pakistan... I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade… pic.twitter.com/SSHkoYcChD

— ANI (@ANI) May 11, 2025