देश

'पाक इस सजा का हकदार...' जसप्रीत बुमरा की मिमिक्री पर बोले किरेन रिजिजू; अमित मालवीय ने भी कर दी मोहसिन नकवी की बेइज्जती

Asia Cup 2025: एशिया कप फाइनल में भारत की पाकिस्तान पर रोमांचक जीत के बाद भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. बुमराह ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ को आउट करने के बाद 'प्लेन डाउन' वाला इशारा किया, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस पल को साझा करते हुए लिखा कि पाकिस्तान इस सजा का हकदार है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:10 AM IST
IND vs PAK: दुबई में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के हारिस रऊफ को आउट करने के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का 'प्लेन डाउन' वाला इशारा वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर बुमराह के इस जश्न को बार-बार देखने के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रऊफ के आउट हुए ऑफ स्टंप और बुमराह के इशारे का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और कैप्शन दिया है, 'पाकिस्तान इस सजा का हकदार है'

 

बता दें, भारत ने कल रात एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार चैंपियनशिप अपने नाम कर ली. यह टूर्नामेंट मैदान पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों के भड़काऊ हाव-भाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद टीम इंडिया द्वारा पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार करने के कारण विवादों में रहा. इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे और भारत को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना पड़ा था.

सुपर फोर्स चरण में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान, राउफ ने भारतीय प्रशंसकों की ओर 'विमान नीचे' का इशारा किया, जो जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 भारतीय विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के बेबुनियाद दावों की ओर इशारा था. टीम इंडिया अपने मौके का इंतजार कर रही थी और वह मौका तब आया जब कल रात बुमराह की तेज गेंद ने राउफ का ऑफ-स्टंप उखाड़ दिया. इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज ने राउफ को अपने अंदाज में जवाब दिया.

बता दें, रोमांचक मुकाबले में भारत की जीत के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में उस समय बवाल देखने को मिला जब टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख और पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. आखिरकार, नकवी मंच से चले गए और भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई देने के लिए X का सहारा लिया. उन्होंने लिखा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर... नतीजा वही - भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत को अभूतपूर्व जीत बताया. उन्होंने कहा कि हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी. भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो.

 हमने नकवी को दिखाई उसकी जगह:  अमित मालवीय

इस बीच, भारत की जीत को भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे 'न्यू इंडिया' का प्रतीक बताया. अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भारत ने एशिया कप और मेडल स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पीसीबी प्रमुख और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं, उन्हें देने पर अड़े हुए थे. हमने न सिर्फ मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटाई, बल्कि नकवी को भी उसकी जगह दिखा दी, जो आतंकवादी राज्य पाकिस्तान का मुख्य प्रचारक है. यह न्यू इंडिया है.

भारतीय टीम का एशिया कप का खिताब मोहसिन नकवी से न लेना पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती थी जो उसे हार से भी अधिक दर्द देगी. इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी पाकिस्तान टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई. 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12), और कप्तान सूर्यकुमार यादव (1) के रूप में तीन विकेट गंवा दिए थे. हालांकि, भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

;