IND vs PAK: सरकार देशभक्ति के नाम पर मुनाफा कमा रही, शिवसेना ने दी खुली धमकी, इंडिया-पाकिस्तान मैच की स्क्रीनिंग हुई तो...!

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का पहला मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा. इंडिया-पाकिस्तान का ये हाई-वोल्टेज मुकाबला रविवार रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन इस मुकाबले से पहले ही देश भर में इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है. शिवसेना (UBT) ने इस मैच का कड़ा विरोध किया है.

पार्टी का कहना है कि ये मुकाबला उन शहीदों का अपमान है जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए थे. इस हमले में कई जवानों ने अपनी जान गंवाई थी. अब इस मैच को लेकर शिवसेना नेता शरद कोली ने साफ तौर पर होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपने टीवी स्क्रीन पर ये मैच दिखाया, तो पार्टी कार्यकर्ता उन टीवी स्क्रीन को तोड़ देंगे.

“शहीदों का अपमान है ये मैच”

शरद कोली ने पार्टी की तरह से जारी किए एक संदेश वीडियो में क्रिकेट बैट हाथ में लिए कहा, “ये मैच हमारे शहीदों के खून का अपमान है. पाकिस्तान ने हमारी मां-बहनों के माथे से सिंदूर मिटाया है. अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट ने ये मैच दिखाया, तो हम खुद स्क्रीन तोड़ देंगे.” उनकी इस धमकी के बाद विवाद और ज्यादा गरमाया है. सोशल मीडिया पर #BoycottIndPakMatch ट्रेंड कर रहा है और कई पूर्व सैनिक, क्रिकेटर्स और फिल्मी सितारे भी मैच के बहिष्कार की बात कर चुके हैं.

उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर साधा निशाना

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब 'पानी और खून साथ नहीं बह सकते', तो 'क्रिकेट और खून' कैसे साथ चल सकते हैं? “सरकार देशभक्ति के नाम पर मुनाफा कमा रही है. 1980 में अमेरिका ने मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार किया था. क्या हम अपने शहीदों के लिए इतना भी नहीं कर सकते?” ठाकरे ने कहा.

महाराष्ट्र में सिंदूर अभियान

शिवसेना की महिला शाखा ने भी रविवार को एक अनोखे विरोध की घोषणा की है. महाराष्ट्र भर से महिलाएं घर-घर जाकर सिंदूर इकट्ठा करेंगी और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगी. ये विरोध उन शहीदों के नाम होगा जिनके बलिदान को पार्टी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर अपमानित कर रही है.

सरकार का रुख

शिवसेना के किसी भी सवालों का जवाब बीजेपी नहीं दे रही है. ना ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इन विरोधों को ज्यादा तवज्जो दिया. उन्होंने कहा, “देश में 140 करोड़ लोग हैं, अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है. यह मैच तय स्तर पर लिया गया फैसला है और मैच होगा.”