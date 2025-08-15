Independence Day PM Modi Speech: लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच यहां सुनें
Independence Day PM Modi Speech: लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच यहां सुनें

Independence Day 2025 PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से लगातार 12वीं बार भाषण देकर इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले इंदिरा गांधी ने लगातार 11 बार भाषण दिए थे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:35 AM IST
Prime Minister Narendra Modi Speech Today: देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले के प्राचीर ने न सिर्फ 12वीं देश को संबोधित करते हुए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि साल 2023 में दिए गए 98 मिनट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. साल 2023 में पीएम मोदी ने 98 मिनट का भाषण देकर सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण देने का रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसे उन्होंने इस बार 2025 एक बार फिर तोड़ दिया. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट और 20 सेकेंड तक देश को संबोधित देकर नया कीर्तिमान स्थापित किया.

 

 

और किस-किस नेता ने कितनी बार भाषण दिया?

इससे पहले इंदिरा गांधी ने लगातार 11 बार भाषण दिए थे. सबसे ज्यादा लगातार भाषण देने का रिकॉर्ड अब भी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है, जिन्होंने 1947 से 1963 तक 17 बार लगातार संबोधन दिया. मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक लगातार 11 बार भाषण दिए थे. लाल बहादुर शास्त्री ने 2 बार, मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव ने 4-4 बार और अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार भाषण दिए.

पीएम मोदी का किन टॉपिक्स पर रहा फोकस?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस बार कई अहम मुद्दों पर बात की और कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, स्पेस स्टेशन, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, भारत न्यूक्लियर एनर्जी, ऑपरेशन सिंदूर, डिफेन्स समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. 

ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा, "आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबांजो को सैल्यूट करने का अवसर मिला है. हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है. 22 अप्रैल 2025 को हुए हमले के बाद हमने भारतीय सेना को रणनीति, उद्देश्य और समय तय करने की पूरी छूट दी. हमारी सेना ने वह कर दिखाया जो कई दशकों तक हुआ नहीं था. हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया है. आतंक और आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग - अलग नहीं मानेंगे. भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकी को अब हम सहने वाले नहीं हैं. खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे."

;