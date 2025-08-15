Independence Day 2025 Weather: स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में पड़ सकता है भंग; जानें अगले 6 दिनों का मौसम अपडेट

IMD Weather Update: आज देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस जोर-शोर से मनाया जाएगा. इसके लिए सभी जगह तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं लेकिन इन समारोहों में आज बारिश रंग में भंग डाल सकती है. मौसम विभाग ने आज बारिश के आसार जताए हैं.
Independence Day 2025 Weather Update: उत्तर भारत में रहने वालों के लिए इस बार अगस्त का महीना झमाझम बारिश वाला बन गया है. महीने की शुरुआत से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है. जिसने झुलसा देने वाली गर्मी को पैर पसारने से रोक दिया है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो गुरुवार को भी झमाझम बारिश हुई थी और आज 15 अगस्त को भी रिमझिम से लेकर मूसलाधार बारिश के आसार हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस हफ्ते के बाकी बचे दिनों के लिए मौसम का बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसे आपको जानकर अपने अगले कार्यक्रम सेट करने चाहिए.
दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश का दौर
IMD वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव कहते हैं, "...अगर हम आने वाले एक हफ़्ते की बात करें, तो दिल्ली में आज के बाद हल्की से हल्की बारिश का एक दौर देखने को मिलेगा. इसलिए, हल्की से हल्की बारिश होगी. बादल छाए रह सकते हैं. ये हालात पूरे हफ़्ते बने रहने की संभावना है..."
वे आगे कहते हैं, "उत्तर-पश्चिम भारत में, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, खासकर जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहाँ बहुत भारी बारिश की उम्मीद है, आज के बाद थोड़ी राहत मिलेगी.
इन राज्यों में भारी बरसात की संभावना
उन्होंने बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के साथ-साथ मध्य भारत में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसलिए, अगले 24 घंटों के भीतर, इसकी गति पश्चिम की ओर होगी..."
स्वतंत्रता दिवस पर कैसा रहेगा मौसम?
प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की सुबह दिल्ली और एनसीआर में बारिश होने की संभावना है. हालांकि, लाल किले का मुख्य कार्यक्रम सुबह के समय होता है, उस वक्त मौसम बादलों से ढका और हल्की हवा वाला रहने का अनुमान है. मुख्य कार्यक्रम के दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है. हालांकि, दोपहर और शाम के समय बारिश की तीव्रता और दायरा बढ़ने के आसार हैं.
बरसात के बीच भी जश्न का माहौल
बारिश के बावजूद, जश्न और उत्साह में कोई कमी आने की उम्मीद नहीं है. स्वतंत्रता दिवस का समय मानसून के चरम दौर में आता है, इसलिए बारिश की संभावना अधिक रहती है. पहले भी कई बार इस खास दिन पर दिल्ली/एनसीआर में सुखद मानसूनी बौछारें देखी गई हैं.
इतने दिनों तक मंडराते रहेंगे बादल
एजेंसी के अनुसार, 13 से 16 अगस्त 2025 के बीच मौसमी मॉनसून ट्रफ दिल्ली के पास रहने की संभावना है. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. आज भी बारिश के आसार बने रहेंगे. मानसूनी बादल अगले 6-7 दिनों तक राजधानी के आसपास मंडराते रहेंगे. इस दौरान बीच-बीच में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होती रहेगी.
बढ़ सकती है उमस-ट्रैफिक की दिक्कत
लगातार हो रही इस बारिश से मौसम तो सुहावना रहेगा. लेकिन कुछ शहरों में उमस और ट्रैफिक की दिक्कतें हो सकती हैं. जहां दिल्ली और मुंबई में मध्यम बारिश हो रही है, जबकि बेंगलुरु, जयपुर और कोलकाता में हल्की से छिटपुट बारिश की उम्मीद है. यह पैटर्न अगस्त के सामान्य मानसूनी रुझान के अनुरूप है, जिसमें नमी से भरी हवाएं और क्षेत्रीय दबाव प्रणालियां अहम भूमिका निभाती हैं.
