'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर तारीफ तो इस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता; PM की स्पीच से कहीं खुशी तो कहीं गम
Advertisement
trendingNow12882447
Hindi Newsदेश

'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर तारीफ तो इस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता; PM की स्पीच से कहीं खुशी तो कहीं गम

Independence Day 2025: लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश वासियों को संबोधित किया. जिसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने उनकी स्पीच की सराहना की है तो कई लोगों ने उनपर तंज कसा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 15, 2025, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर तारीफ तो इस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता; PM की स्पीच से कहीं खुशी तो कहीं गम

PM Modi Speech: देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. उन्होंने अपने 103 मिनट के भाषण में स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य के साथ देश की प्रगति और योजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने जहां पर एक तरफ RSS की जमकर तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर तंज कसा, अब पीएम मोदी की स्पीच से प्रभावित होकर एनसीपी-शरद गुट के नेता शशिकांत शिंदे ने 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर पीएम के जवाब की जमकर तारीफ की और ये बात कही. 

पीएम के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी-शरद गुट के नेता शशिकांत शिंदे ने 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब की तारीफ की. उन्होंने कहा कि  भारत की सेना मजबूती के साथ खड़ी है और पीएम की तरफ से जो संदेश दिया गया है वह काफी ज्यादा अच्छा है. साथ ही साथ उन्होंने 'खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा' वाले बयान पर कहा कि हमारा जितना खून बह चुका है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी. खून बहने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में भारत पर कोई हमला या आतंकी घटना न हो और सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होगा.

इसके अलावा 'टैरिफ' के मुद्दे पर बोलते हुए शशिकांत शिंदे ने कहा कि 'टैरिफ बम' वैश्विक प्रतिस्पर्धा में ताकत दिखाने का एक तरीका बन गया है. पहले युद्ध सिर्फ हथियारों से होते थे, अब व्यापार में भी युद्ध जैसी स्थिति है. इसे गंभीरता से देखने और समाधान निकालने की जरूरत है, जैसे 'ऑपरेशन सिंदूर' में एकजुट होकर कार्रवाई हुई थी. सरकार और देश को मिलकर इस पर भी ठोस कदम उठाने चाहिए.

वहीं शिवसेना-यूबीटी के नेता संजय राउत ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 'आधुनिक भारत' का क्रेडिट कांग्रेस और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को दिया. संजय राउत ने कहा, "जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश में एक सुई तक नहीं बनती थी. अब देश अंतरिक्ष तक पहुंच गया है. यह पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के विजन के कारण संभव हुआ है." पीएम मोदी के स्वदेशी (आत्मनिर्भर भारत) के आह्वान को लेकर भी संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'स्वदेशी' का नारा पंडित जवाहर लाल नेहरू का नारा था. देश आधुनिक बना है, यह पंडित नेहरू की देन है. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

independence day 2025

Trending news

पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
vice president election
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
;