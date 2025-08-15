'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर तारीफ तो इस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता; PM की स्पीच से कहीं खुशी तो कहीं गम

Independence Day 2025: लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देश वासियों को संबोधित किया. जिसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने उनकी स्पीच की सराहना की है तो कई लोगों ने उनपर तंज कसा.
PM Modi Speech: देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. उन्होंने अपने 103 मिनट के भाषण में स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य के साथ देश की प्रगति और योजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने जहां पर एक तरफ RSS की जमकर तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर तंज कसा, अब पीएम मोदी की स्पीच से प्रभावित होकर एनसीपी-शरद गुट के नेता शशिकांत शिंदे ने 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर पीएम के जवाब की जमकर तारीफ की और ये बात कही.
पीएम के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी-शरद गुट के नेता शशिकांत शिंदे ने 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत की सेना मजबूती के साथ खड़ी है और पीएम की तरफ से जो संदेश दिया गया है वह काफी ज्यादा अच्छा है. साथ ही साथ उन्होंने 'खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा' वाले बयान पर कहा कि हमारा जितना खून बह चुका है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी. खून बहने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में भारत पर कोई हमला या आतंकी घटना न हो और सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होगा.
इसके अलावा 'टैरिफ' के मुद्दे पर बोलते हुए शशिकांत शिंदे ने कहा कि 'टैरिफ बम' वैश्विक प्रतिस्पर्धा में ताकत दिखाने का एक तरीका बन गया है. पहले युद्ध सिर्फ हथियारों से होते थे, अब व्यापार में भी युद्ध जैसी स्थिति है. इसे गंभीरता से देखने और समाधान निकालने की जरूरत है, जैसे 'ऑपरेशन सिंदूर' में एकजुट होकर कार्रवाई हुई थी. सरकार और देश को मिलकर इस पर भी ठोस कदम उठाने चाहिए.
वहीं शिवसेना-यूबीटी के नेता संजय राउत ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 'आधुनिक भारत' का क्रेडिट कांग्रेस और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को दिया. संजय राउत ने कहा, "जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश में एक सुई तक नहीं बनती थी. अब देश अंतरिक्ष तक पहुंच गया है. यह पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के विजन के कारण संभव हुआ है." पीएम मोदी के स्वदेशी (आत्मनिर्भर भारत) के आह्वान को लेकर भी संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'स्वदेशी' का नारा पंडित जवाहर लाल नेहरू का नारा था. देश आधुनिक बना है, यह पंडित नेहरू की देन है. (आईएएनएस)
