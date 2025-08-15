हम परमाणु बम की धमकी से नहीं नहीं डरने वाले....आसमान में दिखा 'ऑपरेशन सिंदूर' का शौर्य, पीएम मोदी ने क्या कहा? पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी

भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. आजादी के जश्न में लाल किले की शान और बढ़ गई, जब भारतीय वायुसेना के दो Mi-17 हेलिकॉप्टरों ने आसमान में तिरंगे के साथ उड़ान भरी और फूलों की बारिश की. ये नजारा इतना शानदार था कि हर किसी की नजरें आसमान पर टिक गईं. एक हेलिकॉप्टर तिरंगा लिए उड़ा, तो दूसरे ने "ऑपरेशन सिंदूर" का बैनर को लहराया. ये खूबसूरत दृश्य आज दिल्ली के लाल किले के ऊपर देखने को मिला, जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया.

#WATCH | Two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force fly above the Red Fort and shower flower petals. One flies with the Tiranga, the other displays a banner of Operation Sindoor. Video: DD pic.twitter.com/f5cTTGLyuh — ANI (@ANI) August 15, 2025

Mi-17 हेलिकॉप्टर जब ऑपरेशन ‌सिंदूर का बैनर लेकर आसमान में उड़ा

न्यूज एजेंसी ANI ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट पर इस वी‌डियो को पोस्ट किया है. वीडियो में Mi-17 हेलिकॉप्टर जो अपनी मजबूती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, इस बार तिरंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बैनर के साथ आसमान में छा गए. ऑपरेशन सिंदूर का बैनर दिखाना भी अपने आप में खास था, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की ताकत और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है. लाल किले के ऊपर फूलों की बारिश और ऑपरेशन सिंदूर का बैनर देख वहां मौजूद लोगों में जोश भर दिया. बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई इस नजारे को देखकर गदगद हो उठे.

पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को किया सैल्यूट

इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को लालकिले की प्राचीर से सैल्यूट किया है. उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवान सैनिकों ने आतंकियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी है. सीमापर आतंकियों ने कत्लेआम किया था. धर्म पूछ-पूछकर लोगों को मारा गया था. बच्चों के सामने उनके पिता को मौत के घाट उतारा गया था. पूरा हिंदुस्तान गुस्से से भरा हुआ था. पूरा विश्व इस तरह के नरसंहार से चौंक गया था. मेरे प्यारे देशवासियों ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश का नतीजा था.