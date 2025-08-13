लाल किले पर तिरंगा और PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में मिलेगी एंट्री, वीकेंड पर लगेगा देशभक्ति का तड़का, ऐसे करें बुकिंग
Advertisement
trendingNow12879543
Hindi Newsदेश

लाल किले पर तिरंगा और PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में मिलेगी एंट्री, वीकेंड पर लगेगा देशभक्ति का तड़का, ऐसे करें बुकिंग

Independence Day Tickets Online Booking: अगर आप 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले समारोह के गवाह बनना चाहते हैं और लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सीधे सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टिकट बुक करना होगा. आइए जानते हैं इसके प्रोसेस से लेकर कीमत तक सभी जरूर जानकारियां....

Written By  Gurutva Rajput|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाल किले पर तिरंगा और PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में मिलेगी एंट्री, वीकेंड पर लगेगा देशभक्ति का तड़का, ऐसे करें बुकिंग

Independence Day Tickets 2025: 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसे में अभी से हर तरफ देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग भी आजादी का जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र दिल्ली के लाल किले पर 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे.

यह भी पढ़ें: Independence Day 2025 with Har Ghar Tiranga: कैसे करें पार्टिसिपेट और पाएं सर्टिफिकेट? जानिए पूरा प्रोसेस

स्वतंत्रता दिवस समारोह: लाल किले पर कैसे पाएं एंट्री?

लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जिससे आप घर बैठे इसका हिस्सा बन सकते हैं. लेकिन अगर आप इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनना चाहते हैं और लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सीधे सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टिकट बुक करना होगा. आइए जानते हैं इसके प्रोसेस से लेकर कीमत तक सभी जरूर जानकारियां....

 

ऑनलाइन कैसे करें टिकट बुक?

15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप वेबसाइट aamantran.mod.gov.in या e-invitations.mod.gov.in पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं. आज यानी 13 अगस्त से ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो गई. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं...

  • रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट aamantran.mod.gov.in या e-invitations.mod.gov.in पर जाएं।
  • यहां 'Independence Day 2025 Ticket Booking' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपना नाम, मोबाइल नंबर और टिकटों की संख्या जैसी डिटेल्स दर्ज कर दें.
  • आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र अपलोड कर दें.
  • अपनी टिकट की कैटेगरी चुनें. जनरल के 20, standard के लिए 100 और प्रीमियम के लिए 500 रुपये आपको देने होंगे.
  • डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI के जरिए ऑनलाइन पेमेंट पूरा करें.
  • पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद टिकट का प्रिंटआउट निकाल लें.
  • आपको ई-टिकट मिलेगा, जिसमें QR कोड समेत सीट की जानकारी होगी.
  • ये ई-टिकेट एंट्री के समय यह दिखाना अनिवार्य होगा, इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी.

इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बर्गर की कीमत में अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा वो इनाम जो कभी कल्पना न की हो

15 अगस्त को कैसे पहुंचे लाल किला?

ध्यान रखें कि 15 अगस्त को लाल किले पर समारोह सुबह 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आप कम से 7 बजे से पहले वहां पहुंच जाएं. ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें. सबसे पास मेट्रो स्टेशन लाल किला (वायलेट लाइन) और चांदनी चौक (येलो लाइन) है. जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gurutva Rajput

ज़ी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. पत्रकारिता की दुनिया में करीब 3 साल से ज्यादा का अनुभव है. लाइफस्टाइल से लेकर टेक-ऑटो और धर्म से जुड़ी खबरें लिखते हैं.  

...और पढ़ें

TAGS

independence day 2025

Trending news

उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
cloud burst in shimla
उत्तरकाशी के बाद हिमाचल प्रदेश में आसमानी कहर, शिमला के रामपुर में फटा बादल
दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
Sir
दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
Rahul Gandhi
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
West Bengal news
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
Jagannath Temple
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
tamilnadu news
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
;