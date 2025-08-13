लाल किले पर तिरंगा और PM मोदी का भाषण... बर्गर के प्राइज में मिलेगी एंट्री, वीकेंड पर लगेगा देशभक्ति का तड़का, ऐसे करें बुकिंग

Independence Day Tickets Online Booking: अगर आप 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले समारोह के गवाह बनना चाहते हैं और लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सीधे सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टिकट बुक करना होगा. आइए जानते हैं इसके प्रोसेस से लेकर कीमत तक सभी जरूर जानकारियां....
Independence Day Tickets 2025: 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसे में अभी से हर तरफ देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग भी आजादी का जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र दिल्ली के लाल किले पर 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे.
स्वतंत्रता दिवस समारोह: लाल किले पर कैसे पाएं एंट्री?
लाल किले पर होने वाले इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जिससे आप घर बैठे इसका हिस्सा बन सकते हैं. लेकिन अगर आप इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनना चाहते हैं और लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सीधे सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टिकट बुक करना होगा. आइए जानते हैं इसके प्रोसेस से लेकर कीमत तक सभी जरूर जानकारियां....
ऑनलाइन कैसे करें टिकट बुक?
15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप वेबसाइट aamantran.mod.gov.in या e-invitations.mod.gov.in पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं. आज यानी 13 अगस्त से ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो गई. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं...
इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बर्गर की कीमत में अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं.
15 अगस्त को कैसे पहुंचे लाल किला?
ध्यान रखें कि 15 अगस्त को लाल किले पर समारोह सुबह 7:30 बजे शुरू होगा. इसके लिए आप कम से 7 बजे से पहले वहां पहुंच जाएं. ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें. सबसे पास मेट्रो स्टेशन लाल किला (वायलेट लाइन) और चांदनी चौक (येलो लाइन) है. जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी.
