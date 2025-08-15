'खुद को तुर्रम खां समझता है'? इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज, 1857 में कैसे धधकी थी बगावत की ज्वाला?

Turram Khan: आपने अक्सर लोगों को हुए देखा होगा ये 'खुद को तुर्रम खां समझता है'. कभी सोचा है कि इस मुहावरे के पीछे का राज क्या है? आखिर कौन था तुर्रम खां? जानते हैं.
Independence Day 2025: आपने अक्सर किसी को बोलते हुए सुना होगा कि 'खुद को तुर्रम खां समझता है' ये मुहावरा गांव से लेकर शहर, सियासत हर किसी में काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है. यह मुहावरा अक्सर किसी दिखावेबाज़ को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब. कभी आपने सोचा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर तुर्रम खां कौन था? अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर तुर्रम खां कौन था?
कौन था तुर्रेबाज खां?
ये कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह से, उस समय बेगम बाजार में एक निडर अफगान रोहिल्ला, तुर्रेबाज खां नाम का इंसान हुआ करता था. इस सीधे-साधे इंसान ने बढ़ते हुए समय के साथ अंग्रेजों और निजाम दोनों को चुनौती दी.1857 में जब मेरठ में विद्रोह हुआ और इसकी खबर हैदराबाद पहुंची तो पूरे शहर में बेचैनी फैल गई. उस समय मस्जिदों में धर्मोपदेशों ने प्रतिरोध का आह्वान किया, पर्चों में वफादारों से उठ खड़े होने का आह्वान किया गया. तब ब्रिटिश रेजीडेंसी शहर को सतर्क निगाहों से देख रही थी. लोग अंग्रजों के खिलाफ बंदूक उठाने से डर रहे थे. अंग्रेजों का साथी निजाम नसीर-उद-दौला ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है लेकिन 17 जुलाई को अचानक सब बदल गया.
तुर्रेबाज खां ने भरी हुंकार
उस रोज बेगम बाजार से तुर्रेबाज खां ने हुंकार भरी और उसके साथ मौलाना अलाउद्दीन और लगभग 5,000 की सेना रोहिल्ला, अरब, छात्र और आम लोग अंग्रजों के खिलाफ जंग में उतर गए इनका मिशन था ब्रिटिश रेजीडेंसी पर धावा बोलना और जमादार चीदा खान को आज़ाद कराना. चीदा खान ने दिल्ली में अंग्रेजों के लिए लड़ने से मना कर दिया था जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया था. इसके विरोध में
तलवारों, बंदूकों और लाठियों के साथ देश के क्रांतिकारी रेजीडेंसी की ओर बढ़े और शाम होते-होते घेराबंदी कर दी गई. इसके बाद गोलियां चलीं, दीवारें तोड़ दी गईं गई जिसकी वजह से अराजकता फैल गई ये लड़ाई करीब 7 घंटे तक चली और इसके बाद तुर्रेबाज़ खान के आदमी रेजीडेंसी के मैदान में घुस आए. हालांकि अंग्रजों ने पहले से तैयारी की थी और आखिर कार उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया और इसमें कई लोग मारे गए मौलाना अलाउद्दीन को पकड़ लिया गया और अंडमान निर्वासित कर दिया गया. हालांकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए तुर्रेबाज खान भागने में कामयाब रहा और उस पर 5000 का ईनाम रखा गया.
कैसे हुई गिरफ्तारी?
हालांकि निजाम के दरबार में एक मंत्री तुराब अली ने तुर्रेबाज़ खान के ठिकाने का पता अंग्रेजों को दे दिया जिसके बाद तुर्रम खान को गिरफ्तार कर लया गया और इसके बाद उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई. हालांकि सजा शुरू होने से पहले 18 जनवरी 1859 को तुर्रेबाज खान फरार हो गया और कई दिनों तक जंगलों में घूमता रहा और अपने आप को छिपाने की कोशिश करता रहा और फिर आखिर में आखिर में तूप्रान में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा और हैदराबाद में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी. तुर्रेबाज खां का नाम मजाक नहीं, बल्कि उस शख्स की याद है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया. तुर्रेबाज खां के नाम पर हैदराबाद में रोड भी है और लोग क्रांतिकारी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं.
