Independence Day 2025: जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को मार गिराया; फटे पेट आखिरी सांस तक लड़े मेजर
Advertisement
trendingNow12881210
Hindi Newsदेश

Independence Day 2025: जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को मार गिराया; फटे पेट आखिरी सांस तक लड़े मेजर

साल 1962, भारत-चीन युद्ध लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर स्थित रेजांग ला दर्रा. तापमान शून्य से नीचे, चारों ओर बर्फ की चादर और दुश्मन की भारी संख्या. ऐसे कठिन हालात में इतिहास रचा गया. मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके मात्र 120 बहादुर जवानों ने 2000 से अधिक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mayjor-Shaitan-Singh
Mayjor-Shaitan-Singh

Major Shaitan Singh and 120 Bahadur: यह कहानी है एक ऐसी सुबह की, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई. तारीख 18 नवंबर 1962, स्थान: रेजांग ला, लद्दाख,ऊंचाई - लगभग 16,000 फीट और तापमान शून्य से भी नीचे चारो ओर बर्फीली वादी लेकिन मौत से भरी हुई. यह वही मोर्चा था जहां तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिसकी कमान संभाले हुए थे वीर मेजर शैतान सिंह. सुबह के लगभग 5 बजे थे रेजांग ला की पोस्ट संख्या 7, 8 और 9 पर तैनात भारतीय जवानों ने देखा कि चीन की सेना नालों के सहारे चुपचाप आगे बढ़ रही थी. 

चार्ली रेजीमेंट कंपनी ने ये नजारा देखने के बाद फौरन सतर्कता बरती और बिना किसी देरी के मशीनगनों और राइफलों के साथ अलर्ट मोड पर आ गए. जवानों को कमांड मिला और चीनी सैनिकों की पहली खेप वहीं ढेर हो गई. लेकिन चीनी फौजों की एक के बाद एक खेप आगे आती रही भारतीय जवानों की छोटी सी टुकड़ी ने देखते ही देखते बर्फ की चादर पर लहू की नदियां बहा दी. ये शौर्य का काम मेजर शैतान सिंह की अगुवई में 120 भारतीय जवान कर रहे थे.

आखिरी गोली और आखिरी जवान तक पीछे मत हटना
लड़ाई के लगभग 40 मिनट के बाद ही खुद के हाथ से लड़ाई जाते देख दुश्मन ने आर्टिलेरी और मोर्टार से बमबारी शुरू कर दी. गोलियों की बौछार, बर्फ के तूफान और गगनभेदी धमाकों के बीच, मेजर शैतान सिंह पोस्ट से पोस्ट दौड़ते हुए सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे. मेजर को ब्रिगेडियर टीन रैना का आदेश था कि आखिरी गोली और आखिरी जवान तक पीछे नहीं हटना है. ब्रिगेडियर के इस आदेश को मेजर शैतान सिंह ने शब्दशः निभाया. 

आंतें बाहर निकल गई फिर भी साहस नहीं छोड़ा
इसी दौरान मेजर शैतान सिंह के हाथ में एक गोली लगी, फिर पेट में और उनकी आंतें बाहर निकल आईं. इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी मेजर ने जंग नहीं छोड़ी. सूबेदार रामचंदर यादव ने उन्हें पीछे ले जाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और कहा मुझे यहीं छोड़ दो और लड़ाई जारी रखो. रामचंदर यादव ने मीडिया को बताया था कि वो अपने घायल मेजर को अपने सीने से लगाए हुए एक किलोमीटर तक नीचे लेकर आए. बाद में जब मेडिकल टीम ने उनका चेकअप किया तो लगभग 8:15 बजे तक वो शहीद हो चुके थे.

यह भी पढ़ेंः कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?

सीमित सैनिकों में अपार साहस, दुश्मन को चबवा दिए लोहे के चने 
साल 1962, भारत-चीन युद्ध लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर स्थित रेजांग ला दर्रा. तापमान शून्य से नीचे, चारों ओर बर्फ की चादर और दुश्मन की भारी संख्या. ऐसे कठिन हालात में इतिहास रचा गया. मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके मात्र 120 बहादुर जवानों ने 2000 से अधिक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया. न अत्याधुनिक हथियार थे, न बारूदी सुरंगें और न ही रेडियो काम कर रहे थे.लेकिन उनके पास अडिग साहस, अटल संकल्प, और भारत माता के लिए मर-मिटने का जज़्बा था. युद्ध की शुरुआत में ही चीनियों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी. पर भारतीय जवानों ने मोर्चा नहीं छोड़ा. एक-एक कर गोलियां खत्म होने लगीं, लेकिन हौसला नहीं. 

परमवीर चक्र से सम्मानित हुए मेजर शैतान सिंह
हाथों में बंदूकें थीं, दिलों में आग थी. इन 120 वीरों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और करीब 1300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया. जब युद्ध थमा, तब तक 114 भारतीय वीर शहीद हो चुके थे.सिर्फ 6 सैनिक ही बच पाए. मेजर शैतान सिंह का शव 3 महीने बाद उसी चट्टान के पीछे मिला, जहां उन्हें छोड़ा गया था. इस अद्वितीय साहस को देखकर चीन को युद्धविराम की घोषणा करनी पड़ी.मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. रेजांग ला का शहीद स्मारक उनकी वीरता की कहानी बयां करता है.

यह भी पढ़ेंः 30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

Independence DaychinaIndian Army

Trending news

DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
DNA Analysis
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनका मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनका मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
;