लाल किले से जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देखकर पाकिस्तान का फट जाएगा कलेजा
लाल किले से जब पीएम मोदी भर रहे थे हुंकार, श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, उसे देखकर पाकिस्तान का फट जाएगा कलेजा

Ghanta Ghar at Lal Chowk in Srinagar Video: कभी आतंक के खौफ से लाल चौक पर तिरंगा लहराने से डर लगता था. अब बड़े शान से इस खास मौके पर लाल चौक पर तिरंगा लहराया गया और देशभक्ति का माहौल ऐसा था कि हर तरफ बस भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 15, 2025, 08:57 AM IST
 Independence Day 2025 Red Fort: 15 अगस्त 2025 को जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ऐसी हुंकार भरी कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश उड़ गए. उसी समय श्रीनगर के लाल चौक पर जो हुआ, वो भारत की ताकत और एकता का ऐसा नजारा था कि इसे देखकर हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. कभी आतंक के खौफ से लाल चौक पर तिरंगा लहराने से डर लगता था. अब बड़े शान से इस खास मौके पर लाल चौक पर तिरंगा लहराया गया और देशभक्ति का माहौल ऐसा था कि हर तरफ बस भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे. 

आप भी देखें वी‌‌डियो

'मैंने कभी सोचा नहीं था लाल चौक पर आऊंगा'
श्रीनगर का लाल चौक जो कभी तनाव और अलगाववाद का प्रतीक था, स्वतंत्रता दिवस पर गर्व और एकता का ऐसा गवाह बना है, जिसे देखकर पाकिस्तान का कलेजा फट जाएगा. न्यूज एजेंसी ANI ने कई सारे वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि लाल चौक के घंटाघर पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है. एक पर्यटक अंकुश ने कहा, "मैं पहली बार लाल चौक आया हूं. पहले नहीं सोचा था कि यहां आ पाऊंगा. स्वतंत्रता दिवस पर यहां का माहौल देखकर गर्व हो रहा है. मेरा संदेश है कि भारत सुरक्षित रहे, देश में शांति बनी रहे." 

लाल चौक पर तिरंगा देखकर होता है गर्व
वहीं, भूपेंद्र सिंह नाम के एक अन्य पर्यटक ने कहा, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. लाल चौक पर तिरंगा देखकर देश का गौरव बढ़ा है. मैं हर नागरिक से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील करता हूं. कश्मीर में पहले जो हुआ, उसके बाद अब यहां का शांत माहौल बरकरार रहे. 

पाकिस्तान को क्यों लगेगी मिर्ची?
लाल चौक पर तिरंगे का जश्न और लाल किले से पीएम मोदी की दुश्मनों को साफ शब्दों में कही गई बातें पाकिस्तान को खूब चुभने वाली हैं. लाल चौक अब भारत की अखंडता का प्रतीक बन चुका है. जहां कभी तनाव था, वहां आज शांति और देशभक्ति का माहौल है.

