Wagoneer Jeep: लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल

Iconic Wagoneer Jeep: शुक्रवार, 15 अगस्त को जब भारत अपना 79th Independence Day मना रहा है तभी एक पुरानी लेकिन खास कार ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा.
Trending Photos
79th Independence Day: इतिहास और विरासत से भरी हुई एक पुरानी जीप वैगनियर ने दिल्ली के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार को स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए लाल किले तक पहुंचाया. यह जीप सेना मुख्यालय में रखी हुई है और बहुत ही दुर्लभ है. यह गाड़ी 6 दशक और 2 देशों की कहानी बयां करती है जो मजबूत इंजीनियरिंग और पुरानी परंपरा का प्रतीक है. इसके अलावा आपको बता दें कि 1962 से 1992 के बीच बनी 4x4 जीप वैगनियर कोई आम गाड़ी नहीं है.
किसने किया था गिफ्ट?
यह खास वैगनियर जीप 1965 में भूटान के राजा ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उपहार में दी थी. बाद में यह गाड़ी भारत सरकार की मूल्यवान संपत्ति बन गई. साल 2000 में इस वैगनियर को भारतीय सेना को दे दिया गया और दिल्ली क्षेत्र के मुख्यालय की खास गाड़ियों के बेड़े का हिस्सा बन गई.
इसे एसयूवी की पहचान कब मिली?
शुरुआत में इस गाड़ी को स्टेशन वैगन के तौर पर बेचा गया लेकिन बाद में इसे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल(SUV)कहा जाने लगा. जब 1974 में जीप ने चेरोकी को लॉन्च किया तब पहली बार आधिकारिक तौर पर SUV शब्द का इस्तेमाल किया गया. इसे जो बात सबसे खास बनाती है वह है इसका उत्पादन 1963 से 1991 तक, मतलब 29 सालों तक लगातार उत्पादन हुआ.
क्या अब भी ये काम करती है?
आज पुराना वैगनियर मॉडल बाजार में नहीं बिकता लेकिन भारतीय सेना की इस गाड़ी को इस्तेमाल के लिए बेहतर बनाया गया है. अब इसमें फोर्ड एंडेवर का 2500CC का इंजन लगा है जिससे यह पुरानी पहचान रखते हुए भी अच्छे से काम करती है. बता दें कि ये अमेरिकी ऑटोमोबाइल इतिहास में तीसरी सबसे लंबे समय तक बनाई जाने वाली सिंगल जनरेशन एसयूवी है.
स्वतंत्रता दिवस पर क्यों है खास?
हर साल स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले तक जनरल ऑफिसर कमांडिंग का जाना एक खास मौका होता है. इस दौरान, फौजी अनुशासन और ऐतिहासिक परंपरा देखने को मिलती है. आज भी जब लाल किले पर ध्वजारोहण हुआ तब भी Wagoneer की विरासत जारी रही.
FAQ-
1- भारत को ये पुरानी जीप किसने गिफ्ट की थी?
Ans: इसे 1965 में भूटान के राजा ने सर्वपल्ली राधाकृष्णनन को उपहार में दी थी.
2- इस जीप को क्यों खास माना जाता है?
Ans: क्योंकि यह जीप 29 सालों तक उत्पादन में रही और SUV शब्द की पहचान दिलाई.
3- ये जीप अब किसके पास है?
Ans: यह जीप दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पास है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.