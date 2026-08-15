/80वें स्वतंत्रता दिवस पर किन शब्दों की रही सबसे ज्यादा गूंज और युवाओं को क्या मिला सबसे बड़ा संदेश?

प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बताते हुए सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में देश की प्रगति का उल्लेख किया. उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले देशों में शामिल है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा और तकनीक के विस्तार से युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं. उनका संदेश स्पष्ट था कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब शिक्षा, तकनीक, नवाचार और युवा शक्ति एक साथ आगे बढ़ेंगे.