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80वें स्वतंत्रता दिवस पर किन शब्दों की रही सबसे ज्यादा गूंज और युवाओं को क्या मिला सबसे बड़ा संदेश?

80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में 'विकसित भारत 2047', 'युवा शक्ति', 'आत्मनिर्भर भारत', 'वंदे मातरम्' और AI स्किल्स पर सबसे अधिक जोर दिया. जानिए उनके भाषण में किन शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ और युवाओं के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए.

Published: Aug 15, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:03 PM IST
80वें स्वतंत्रता दिवस पर किन शब्दों की रही सबसे ज्यादा गूंज और युवाओं को क्या मिला सबसे बड़ा संदेश?

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