/80वें स्वतंत्रता दिवस पर किन शब्दों की रही सबसे ज्यादा गूंज और युवाओं को क्या मिला सबसे बड़ा संदेश?

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भविष्य के भारत की दिशा तय करने वाला माना गया. उनके पूरे भाषण में 'विकसित भारत 2047', 'युवा शक्ति', 'आत्मनिर्भर भारत', 'संकल्प' और 'वंदे मातरम्' जैसे शब्द बार-बार सुनाई दिए. यह दर्शाता है कि सरकार का फोकस केवल वर्तमान उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दीर्घकालिक योजना पर है. भाषण में युवाओं को इस लक्ष्य का सबसे बड़ा भागीदार बताया गया.
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बार 'विकसित भारत 2047' का उल्लेख करते हुए कहा कि आज का हर निर्णय आने वाले भारत की तस्वीर तय करेगा. उन्होंने कहा कि 2047 तक, जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा करना राष्ट्रीय संकल्प है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और युवाओं की साझा भागीदारी को जरूरी बताया.
भाषण का सबसे प्रमुख केंद्र देश के युवा रहे. प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा भारत के युवा हैं. उन्होंने युवाओं से बड़ा सोचने, बड़े लक्ष्य तय करने और नवाचार को अपनाने का आह्वान किया. साथ ही उन्होंने 'युवा शक्ति फॉर विकसित भारत' का संदेश देते हुए कहा कि आने वाला समय भारतीय युवाओं के नेतृत्व का होगा. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं और युवा रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बन रहे हैं. उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड का जिक्र किया. इसके साथ ही सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि भारत AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ सके. छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था को भी मजबूत करने की बात कही गई.
प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बताते हुए सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में देश की प्रगति का उल्लेख किया. उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले देशों में शामिल है. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा और तकनीक के विस्तार से युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं. उनका संदेश स्पष्ट था कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब शिक्षा, तकनीक, नवाचार और युवा शक्ति एक साथ आगे बढ़ेंगे.