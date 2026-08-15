/नशामुक्त पंजाब के लिए खास प्लान...ग्राम और वार्ड रक्षा समितियों को किया गया सम्मानित, अब गांव स्तर पर होगी नशा तस्करों की पहचान

Yudh Nashian Virudh campaign volunteers honored : पंजाब को नशामुक्त बनाने की दिशा में मान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 'युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान को जमीनी स्तर पर और धारदार बना दिया है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में ग्राम और वार्ड रक्षा समितियों के सक्रिय सदस्यों को सम्मानित करके सरकार ने नशा विरोधी मुहिम को जन-आंदोलन का रूप दिया है. इसके साथ ही 16 से 31 अगस्त तक दो सप्ताह का विशेष समीक्षा अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके तहत गांवों की सीधी रिपोर्ट और शिकायतों के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तय होगी.