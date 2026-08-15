Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /नशामुक्त पंजाब के लिए खास प्लान...ग्राम और वार्ड रक्षा समितियों को किया गया सम्मानित, अब गांव स्तर पर होगी नशा तस्करों की पहचान

नशामुक्त पंजाब के लिए खास प्लान...ग्राम और वार्ड रक्षा समितियों को किया गया सम्मानित, अब गांव स्तर पर होगी नशा तस्करों की पहचान

Yudh Nashian Virudh campaign volunteers honored: पंजाब में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह उन लोगों को सम्मानित करने का पहला मंच बना है, जो प्रदेश में नशा विरोधी अभियान में जमीनी स्तर पर जुटे हैं. ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान को सरकार कार्रवाई तक सीमित रखने के बजाय नशे के खिलाफ इसे एक जन-आंदोलन का रूप दे रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 15, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:35 PM IST
नशामुक्त पंजाब के लिए खास प्लान...ग्राम और वार्ड रक्षा समितियों को किया गया सम्मानित, अब गांव स्तर पर होगी नशा तस्करों की पहचान
Image Credit: ग्राम और वार्ड रक्षा समितियों के सक्रिय सदस्यों को सम्मानित किया गया (फोटो सोर्स ZEE NEWS)

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इन लोगों को कभी न बताएं अपने पैसे और घर के राज, बर्बाद कर देंगे जिंदगी
2
3
4
5