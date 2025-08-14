आजादी के दिन कहां थे महात्मा गांधी? नेहरू का ऐतिहासिक भाषण भी नहीं सुना... क्यों कहा था कि ‘मेरे लिए जश्न में शामिल होना जरूर नहीं’?

India Independence day: भारत अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में आजाद हुआ था. देश आजादी के 78 साल पूरे कर चुका है. देशभर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है. ऐसे में जंग-ए-आजादी के नायकों यानी स्वतंत्रता सेनानियों की वीरगाथाओं को याद कर रहे हैं. इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जश्न ए आजादी के पहले दिन की वो अनसुनी कहानी सुनाते हैं, जिससे बहुत से लोग अंजान होंगे. भारत के पहले पीएम जवाहर लाल नेहरू ने 14 और 15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि में भारत के 'भाग्य से साक्षात्कार' की घोषणा की, तो गांधीजी ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न होने का फैसला किया था, आखिर क्या थी वजह आइए बताते हैं.

15 अगस्त 1947 को आजादी के जश्न में क्यों शामिल नहीं हुए थे बापू?

15 अगस्त 1947, को जब भारत को आजादी मिली थी तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो सके थे. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दिल्ली से बहुत दूर तत्कालीन बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे. दरअसल महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास करके मनाया था.

देश तो आजाद हुआ लेकिन उसका बंटवारा भी हो गया था. बीते कुछ महीनों से देशभर में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे. उन दंगों से व्यथित होकर गांधीजी काफी दुखी थे. उनसे जब इस बावत पूछा गया तो उन्होंने कहा था- ‘मेरे लिए जश्न में शामिल होना जरूर नहीं’?

नहीं सुना नेहरू का वो एतिहासिक भाषण, कहा- जान दे दूंगा...

14 अगस्त की मध्यरात्रि को जवाहर लाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण 'ट्रिस्ट विद डेस्टनी' दिया था. इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना क्योंकि उस दिन वे जल्दी सोने चले गए थे. उस दौरान जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस है और आप राष्ट्रपिता हैं. इसमें शामिल होकर आशीर्वाद दें. गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाते हुए लिखा, 'कलकत्ते में हिंदु-मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं. मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा'.

FAQ

सवाल- स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार सेना की तैयारियां कैसी हैं?

जवाब- आजादी के 79वें जश्न को और भी दिव्य, भव्य और नव्य बनाने के लिए भारत की सेना पूरी तरह तैयार है. इसलिए 15 अगस्त को पहली बार पूरे भारत में 140 से ज्यादा जगहों पर सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के बैंड एक साथ परफार्मेंस देंगे. ये आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मनाने के लिए रखा गया है, जो देशवासियों के लिए गर्व और स्वाभिमान से जुड़ा विषय है. इस बार जश्न-ए-आजादी को और खास बनाने के लिए 5000 विशिष्ट मेहमानों को न्योता भी भेजा गया है.

सवाल- इस साल की थीम क्या है?

जवाब- स्वतंत्रता दिवस की थीम 'नया भारत' है. जो दिखाती है कि भारत 2047 से पहले विकसित होने की ओर अग्रसर है, भारत की इकॉनमिक ग्रोथ की स्पीड शानदार है.