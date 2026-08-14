/स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा, 13 जांबाजो को मरणोपरांत सम्मान

स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश की रक्षा में अदम्य साहस दिखाने वाले वीर जवानों को बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए कुल 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है. इनमें 13 पुरस्कार ऐसे बहादुर जवानों को दिए जाएंगे, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवा दी.
राष्ट्रपति ने पांच मरणोपरांत सहित 36 सेना पदक (वीरता) देने की मंजूरी दी है. इसके साथ ही तीन नौसेना पदक (वीरता) और पांच वायु सेना पदक (वीरता) भी दिए जाएंगे.
इन पुरस्कारों के जरिए उन जवानों के अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सुरक्षा और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.
राष्ट्रपति की मंजूरी वाले पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं. इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल मनेओ फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है. इन दोनों अधिकारियों ने अपने कर्तव्य के दौरान असाधारण साहस और बहादुरी का परिचय दिया. कीर्ति चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है.
इस बार की सूची में उन जवानों के नाम भी हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार** को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा. इन जवानों ने कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य से पीछे हटने के बजाय मोर्चे पर डटे रहना चुना. उनके बलिदान को अब देश के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता सम्मान के जरिए याद किया जाएगा.
हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश उन सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों के साहस को नमन करता है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया. इस बार 78 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी भी इसी परंपरा का हिस्सा है. इन पुरस्कारों में सेना, नौसेना, वायु सेना के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की बहादुरी को भी सम्मान मिला है. मरणोपरांत दिए जा रहे पुरस्कार उन परिवारों के लिए भी एक बड़ा सम्मान हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपने प्रियजनों को खोया है.