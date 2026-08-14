Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा, 13 जांबाजो को मरणोपरांत सम्मान

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा, 13 जांबाजो को मरणोपरांत सम्मान

80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है. इनमें 13 जांबाजों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत सम्मानित करने का ऐलान किया है.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 14, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:49 PM IST
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा, 13 जांबाजो को मरणोपरांत सम्मान
Image Credit: X- Video Grab (राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है. )

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
14 अगस्त 1947 की वो रात जब ... नेहरू के भाषण से सत्ता हस्तांतरण तक की पूरी कहानी
2
3
4
5