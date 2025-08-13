आतंकियों की अब खैर नहीं! ऑपरेशन सिंदूर के बाद LoC पर सेना की नई प्लानिंग, पाकिस्तान को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आतंकियों की अब खैर नहीं! ऑपरेशन सिंदूर के बाद LoC पर सेना की नई प्लानिंग, पाकिस्तान को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब

Jammu And Kashmir: ऑपरेशन सिंदूर के तहत शुरू किए गए सटीक ऑपरेशन अभी भी जारी हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सतर्कता और गश्त दोनों बढ़ा दी गई है. संवेदनशील इलाकों में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, और नियंत्रण रेखा पर दिन-रात निगरानी उड़ानें अधिक बार की जा रही हैं,.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:30 PM IST
Independence Day: ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस है. इसी के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार भारतीय सेना ने गश्त और सतर्कता बढ़ा दी है. ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, हाजी पीर सेक्टर में नियंत्रण रेखा की आखिरी चौकी से भारतीय सेना सतर्क गश्त और निगरानी कर रही है. यह चौकी ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय रूप से शामिल थी और यही वह इलाका है, जहां 7 मई की रात को 25 मिनट के ऑपरेशन के दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बेहतरीन आतंकी शिविर को नष्ट किया था.

सेना अब घुसपैठ की कोशिशों को रोकने और सीमा पार गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उन्नत हथियारों और उन्नत निगरानी उपकरणों का भी इस्तेमाल कर रही है. एलओसी पर तैनात सैनिक रूस निर्मित एके-47 राइफलों, अमेरिका निर्मित सिग 716 असॉल्ट राइफलों और भारत निर्मित एके-203 से लैस हैं, जो रूस के साथ 2021 के समझौते के बाद भारत में निर्मित एक आधुनिक असॉल्ट हथियार है.

 AK-203: अत्याधुनिक मारक क्षमता से लैस भारतीय सेना 

अधिकारियों ने बताया कि AK-203, सैनिकों को अत्याधुनिक मारक क्षमता से लैस करते हुए रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयासों का एक हिस्सा है. AK-203 एक आधुनिक AK श्रृंखला की फायर असॉल्ट राइफल है जिसमें 7.62×39 मिमी कारतूस लगे हैं. इसे भारत ने रूस की मदद से बनाया है, जिससे भारत 'आत्मनिर्भर' बन रहा है. यह आधुनिक असॉल्ट राइफल दृष्टि समायोजन सीमा के आधार पर 400-800 मीटर की दूरी से प्रति मिनट 700 राउंड फायर कर सकती है. AK-203 में एक फोल्डिंग, एडजस्टेबल पॉलीमर स्टॉक, एक नया डिज़ाइन किया गया फायर सिलेक्टर/सेफ्टी स्विच और बेहतर हैंडलिंग के लिए एक एर्गोनोमिक पिस्टल ग्रिप है. डस्ट कवर और हैंडगार्ड पर एकीकृत रेल ऑप्टिक्स, नाइट विज़न, थर्मल स्कोप, टैक्टिकल लाइट और अन्य सहायक उपकरण लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे इसकी बहुमुखी प्रतिभा बढ़ती है. 'शेर' उपनाम वाली AK-203, भारतीय सेना में INSAS राइफल की जगह ले रही है, जो खुले मैदान और पहाड़ी युद्ध के लिए बेहतर पैठ और विश्वसनीयता प्रदान करती है. AK-47 की तुलना में, AK-203 हल्की (3.8 किग्रा बनाम 4.3 किग्रा), अधिक मॉड्यूलर है, और बेहतर नजर और बैरल डिज़ाइन के कारण इसकी सटीकता में वृद्धि हुई है.

अमेरिकी निर्मित SIG SAUER

लगभग 15 लाख सक्रिय कर्मियों के साथ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना, भारतीय सेना अपने छोटे हथियारों के भंडार का लगातार आधुनिकीकरण कर रही है और अमेरिकी निर्मित SIG SAUER, जिसे आमतौर पर SIG716 कहा जाता है, एक आधुनिक असॉल्ट राइफल है, जिसे भारतीय सेना ने अपनाया है और यह भारतीय सेना के पास नवीनतम छोटे हथियारों का भंडार है. SIG716, LAC और LoC पर बढ़ते तनाव का सामना कर रहे आगे की पंक्ति के सैनिकों को हथियार प्रदान करती है, जिससे उनका मनोबल और युद्ध क्षमता बढ़ती है. इस राइफल को मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पाकिस्तान और चीन के साथ उच्च तनाव के बीच तैनात किया गया था. 7.62x51 मिमी की गोली, आतंकवाद विरोधी अभियानों और LoC जैसे खुले इलाकों में मुठभेड़ों के लिए बेहतर शक्ति प्रदान करती है. इससे एक ही गोली से दुश्मनों को बेअसर करने की संभावना बढ़ जाती है. लक्ष्य पर 400-800 मीटर तक की मारक क्षमता वाली यह बंदूक, रखरखाव की कम आवश्यकता रखती है, जिससे धूल भरे, कीचड़ भरे या ऊंचाई वाले वातावरण में भी इसका प्रदर्शन निरंतर बना रहता है. सैनिकों ने इसकी विश्वसनीयता पर 'अभूतपूर्व प्रतिक्रिया' दी है. यह असॉल्ट गन, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई छोटी बंदूकों में से एक थी.

साको टीआरजी-42 स्नाइपर गन 

फिनलैंड निर्मित साको टीआरजी-42 स्नाइपर राइफल को अपनाने से भारतीय सेना की परिचालन क्षमताएं, विशेष रूप से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर, बढ़ी हैं. 338 कारतूस वाली इस बंदूक की प्रभावी मारक क्षमता 1,500 मीटर है, जिससे पुरानी राइफलों की तुलना में भारतीय सेना की लंबी दूरी पर लक्ष्यों को भेदने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. साको टीआरजी-42 की असाधारण सटीकता और सटीकता स्नाइपर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर नियंत्रण रेखा से लगे पहाड़ी इलाकों जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में. आधुनिक दूरबीन, अनुकूलनीय माउंटिंग सिस्टम और उन्नत  व थर्मल दृष्टि के साथ संगतता, प्रतिद्वंद्वियों पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी बढ़त प्रदान करती है. पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कथित आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, साको टीआरजी-42 स्नाइपर राइफल भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों में से एक थी और इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. स्नाइपर गन आमतौर पर एक सैनिक द्वारा संचालित की जाती है, लेकिन इसमें घात लगाने का काम लंबे समय तक चलता है. एक स्नाइपर पर दो सैनिक तैनात होते हैं. हाजीपीर सेक्टर में दुश्मन की गतिविधियों को निशाना बनाने के लिए दो स्नाइपर लगाए गए थे और स्नाइपर वाले सैनिक बिना रुके 48 घंटे तक घात लगाए बैठे रहे.

 त्रिनेत्र ड्रोन:'तीसरी आंख'

छोटे हथियारों के अलावा, गश्ती इकाइयां ऊबड़-खाबड़ इलाकों और संदिग्ध घुसपैठ मार्गों की निगरानी के लिए त्रिनेत्र ड्रोन का व्यापक उपयोग कर रही हैं, जिसका नाम संस्कृत में 'तीसरी आंख' के लिए इस्तेमाल किया गया है. ये ड्रोन जीपीएस-आधारित रात्रि उड़ान क्षमताओं, दृश्य और अवरक्त दोनों तरंगदैर्ध्य में स्ट्रोबिंग लाइटों और एक दोहरे सेंसर वाले पेलोड से लैस हैं। "उनकी अनुकूली स्कैनिंग तकनीक अल्ट्रा-हाई-रिज़ॉल्यूशन 3D मैपिंग को सक्षम बनाती है, जिससे सैनिकों को कम दृश्यता की स्थिति में भी इलाके की विशेषताओं और संभावित खतरों का विस्तृत दृश्य मिलता है.' ड्रोन इलाकों के अल्ट्रा-हाई-रिज़ॉल्यूशन 3D मॉडल और नक्शे तैयार कर सकता है, जिससे सैनिकों को पर्यावरण और संभावित खतरों की विस्तृत समझ मिलती है. इसका इस्तेमाल पहलगाम हमले स्थल की 3D मैपिंग और दुश्मनों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था. ड्रोनों में से, भारतीय सेना के पास नवीनतम निगरानी उपकरणों में से एक था.

9,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेना की आखिरी चौकी 

ज़ी न्यूज़ उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के हाजीपीर सेक्टर में लगभग 9,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेना की आखिरी चौकी तक पहुंचा. अधिकारियों ने खुलासा किया कि इस रणनीतिक चौकी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक आतंकी लॉन्चपैड को नष्ट करने में भूमिका निभाई थी. इस इलाके में नष्ट किया गया कैंप मुजफ्फराबाद के बाग इलाके में शवानी/हथलंगा नाला कैंप था. यह कैंप नियंत्रण रेखा से लगभग 30 किमी दूर है। इस चौकी के सैनिक उस जवाबी कार्रवाई में भी शामिल थे जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के उरी और कुपवाड़ा में दो इलाकों पर हमला किया था. उरी सेक्टर में इस पोस्ट ने सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों पर हमला करने के लिए एडी (वायु रक्षा) तोपों, आर्टिलरी तोपों, रॉकेट लॉन्च और स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान की ओर से भेजे गए भारी मात्रा में निगरानी ड्रोनों को मार गिराने में भी मुख्य भूमिका निभाई थी.

 लाइव फायरिंग अभ्यास 

इन ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को हर ऑपरेशन में शामिल होने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उन्हें चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए हर सैनिक का रोज़ाना फायरिंग अभ्यास उन्हें हमेशा तैयार रखता है, जिससे उनकी सुरक्षा और समग्र प्रभावशीलता में भी योगदान मिलता है. ये अभ्यास सैनिकों को रियलिस्टिक ट्रेनिंग हैं, जिससे उन्हें युद्ध के दृश्यों, साउंड्स और परिस्थितियों का अनुभव करने का मौका मिलता है, जो आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अहम है. हाजीपीर चौकी पर तैनात हर सैनिक के लिए हर दिन लाइव फायरिंग अभ्यास अनिवार्य है.

हाजीपीर चौकी कितना अहम?

यह चौकी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और नियंत्रण रेखा के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर नज़र रखती है, जिससे यह निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत शुरू किए गए सटीक ऑपरेशन अभी भी जारी हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सतर्कता और गश्त दोनों बढ़ा दी गई है. संवेदनशील इलाकों में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, और नियंत्रण रेखा पर दिन-रात निगरानी उड़ानें अधिक बार की जा रही हैं, साथ ही मानव गश्त भी दोगुनी कर दी गई है. चुनौतियों और इलाके की दुर्गमता के बावजूद, एक सैनिक का उत्साह कम नहीं होता क्योंकि उसने प्रण किया है कि वह हर हाल में तिरंगा ऊंचा रखेगा. 

