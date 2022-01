गोवा के मंत्री ने चुनाव से पहले विधायक पद से दिया इस्तीफा, भाजपा में हुए शामिल

पणजी: बीजेपी के दो विधायकों के पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद निर्दलीय विधायक और राज्य के कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गौडे ने मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं.

एजेंसी की खबर के अनुसार, गौडे ने बताया, "मैंने तय किया है कि मैं आगामी चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ूंगा. मुझे लगा कि एक स्वतंत्र टिकट पर चुनाव लड़ना मुझे अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित कर देता है. चूंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, जो आंदोलन के माध्यम से उठा है, मेरा मानना है कि यह एक सही दिशा में कदम है."

गौडे ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री दर्शन जरदोश, गोवा राज्‍य के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्‍यक्ष सदानंद शेट तानावडे और अन्‍य वरिष्‍ठ नेताओं की उपस्‍थ‍िति में बीजेपी की सदस्‍यता ली.

Extended a warm welcome to Former Cabinet Minister, Shri @GovindForGoa to @BJP4Goa in presence of Union Minister Shri @kishanreddybjp ji, Union Minister Smt. @DarshanaJardosh ji, Goa State Election In Charge Shri @Dev_Fadnavis ji, State President Shri @ShetSadanand & others. 1/2 pic.twitter.com/yQPBE7KNs1

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) January 11, 2022