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इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए 25 दल, CJI को पत्र लिखने का ऐलान; विपक्षी दलों की बैठक में क्या-क्या हुआ?

नई दिल्ली में सोमवार (08 जून) को इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 23 विपक्षी दल शामिल हुए. बैठक के बाद पीसी करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि इस बैठक में पांच मुद्दों पर सहमति बनी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 08, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:30 PM IST
इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए 25 दल, CJI को पत्र लिखने का ऐलान; विपक्षी दलों की बैठक में क्या-क्या हुआ?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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