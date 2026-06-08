/इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए 25 दल, CJI को पत्र लिखने का ऐलान; विपक्षी दलों की बैठक में क्या-क्या हुआ?

INDIA Bloc Meeting: नई दिल्ली स्थित कंस्टीट्यूशन क्लब में इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक सोमवार (08 जून) को हुई. इस बैठक में 25 विपक्षी दल शामिल हुए. बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संबोधित किया और कहा कि सभी ने अपनी राय रखी और इसके बाद हम पांच मुद्दों पर सहमत हुए. आज हमने तय किया है कि हम इन मुद्दों के लिए लड़ेंगे, उन पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे.
दरअसल, यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब तृणमूल कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर से गुज रही है. विधायकों के बागी गुट अपनाने के बाद अब कुछ सांसदों भी पार्टी से अलग लाइन बनाते नजर आ रहे हैं. इधर, खबरें रहीं कि इंडी गठबंधन में दरार पड़ रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में हुई इस बैठक में कुल 25 विपक्षी दल शामिल हुए.
इंडी ब्लॉक की इस गठबंधन के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि SIR, वोट की लूट और चुनाव में धांधली के मामलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजने पर सहमति बनी है. यह पत्र जल्द ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाएगा. दूसरी बात, शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग करने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी, क्योंकि NEET और CBSE परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों युवाओं के साथ हुए धोखे के समय वे पद पर थे.
इंडी अलायंस की बैठ के बाद पीसी को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि सभी दलों की बैठक में कुल पांच मुद्दों पर सहमति बनी है. खरगे ने कहा कि एसआईआर और वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता के मुद्दे पर जल्द ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा. इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांगने पर भी सहमति बनी है. खरगे ने बताया कि अब विपक्षी दलों की अगली बैठक 8 अगस्त को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगी.