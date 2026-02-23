Advertisement
trendingNow13120295
Hindi Newsदेशनौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक; दुश्मनों की बढ़ाई चिंता

नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक; दुश्मनों की बढ़ाई चिंता

INS Aridhaman: भारत की समुद्री ताकत अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है. अरिहंत और अरिघात के बाद अब 'आईएनएस अरिदमन' (INS Aridhaman) भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है. ये भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी (Nuclear Submarine) होगी, जो साइज में बड़ी होने के साथ-साथ बेहद शक्तिशाली भी होगी. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक; दुश्मनों की बढ़ाई चिंता

INS Aridhaman: भारत अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है. मई 2026 तक भारतीय नौसेना में आईएनएस अरिदमन शामिल होने की उम्मीद है. इसके साथ ही भारत के पास तीन ताकतवर परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी, जो समुद्र के नीचे महीनों तक तैनात रह सकती हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर परमाणु हमला करने की ताकत रखती हैं. 

क्या है अरिदमन की खासियत?

अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी अरिदमन है. लेकिन यह पहले की पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा घातक है. इसका वजन लगभग 7000 टन है, जो आईएनएस अरिहंत के 6000 टन वजन से काफी ज्यादा है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसमें लगी मिसाइलें हैं. इसके साथ-साथ इसमें 8 लॉन्च ट्यूब हैं, जबकि अरिहंत में केवल 4 थीं. इसका मतलब ये है कि ये पनडुब्बी दोगुनी मिसाइलें ले जा सकती हैं. वहीं यह 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली K-4 मिसाइलों से लैस होगी, जो पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले सकती है. 

अरिदमन है चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा

वर्तमान समय में चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी चीन की मदद में अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है. ऐसे में भारत के लिए अपने न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी में मौजूद हथियारों की शक्ति को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है. वहीं परमाणु पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत उसी स्टील्थ पानी छिपने की क्षमता होती है. ऐसे में अरिदमन को इतना शांत बनाया गया है कि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन पनडुब्बियां होने का भारत पर क्या होगा असर?

डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीन पनडुब्बियां होने से भारत अब 'कंटीन्यूअस एट-सी डिटरेंस' की स्थिति में आ जाएगा. इसका मतलब है कि जब एक पनडुब्बी मरम्मत या रखरखाव के लिए बंदरगाह पर होगी, तो दूसरी समुद्र में तैनात रहकर देश की सुरक्षा करेगी. वहीं भारत की 'नो फर्स्ट यूज' की नीति के तहत ये पनडुब्बियां 'सेकंड स्ट्राइक' के लिए सबसे बेस्ट हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

INS Aridhaman

Trending news

नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
Punjab
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी PRAHAAR करेगी आतंकवाद का जड़ से खात्मा, क्या है CBRNED?
MHA
देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी PRAHAAR करेगी आतंकवाद का जड़ से खात्मा, क्या है CBRNED?
सेशेल्स के उपराष्ट्रपति ने किया NBCC मुख्यालय का दौरा, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा
Seychelles
सेशेल्स के उपराष्ट्रपति ने किया NBCC मुख्यालय का दौरा, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा
एकतरफा इश्क के जुनून में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
Punjab news
एकतरफा इश्क के जुनून में शख्स ने खोया आपा, बीच सड़क विवाहिता पर बरसाईं गोलियां
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
Sir
तमिलनाडु में चुनाव से पहले बड़ी छंटनी, SIR के बाद हटे 74 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
Vijay
‘तमिलनाडु ही विजय है' कहकर DMK पर गरजे TVK चीफ, बोले- ‘फर्जी सरकार’ को उखाड़ फेंकेगे
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
Bharat Taxi
भारत टैक्सी के 'सारथियों' से अमित शाह की खास बातचीत, शेयर लेकर बन सकते हैं मालिक
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
Bengaluru
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...