नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक; दुश्मनों की बढ़ाई चिंता

INS Aridhaman: भारत की समुद्री ताकत अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली है. अरिहंत और अरिघात के बाद अब 'आईएनएस अरिदमन' (INS Aridhaman) भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है. ये भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी (Nuclear Submarine) होगी, जो साइज में बड़ी होने के साथ-साथ बेहद शक्तिशाली भी होगी.
INS Aridhaman: भारत अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक और शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है. मई 2026 तक भारतीय नौसेना में आईएनएस अरिदमन शामिल होने की उम्मीद है. इसके साथ ही भारत के पास तीन ताकतवर परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी, जो समुद्र के नीचे महीनों तक तैनात रह सकती हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर परमाणु हमला करने की ताकत रखती हैं.
अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी अरिदमन है. लेकिन यह पहले की पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा घातक है. इसका वजन लगभग 7000 टन है, जो आईएनएस अरिहंत के 6000 टन वजन से काफी ज्यादा है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसमें लगी मिसाइलें हैं. इसके साथ-साथ इसमें 8 लॉन्च ट्यूब हैं, जबकि अरिहंत में केवल 4 थीं. इसका मतलब ये है कि ये पनडुब्बी दोगुनी मिसाइलें ले जा सकती हैं. वहीं यह 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली K-4 मिसाइलों से लैस होगी, जो पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले सकती है.
वर्तमान समय में चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी चीन की मदद में अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है. ऐसे में भारत के लिए अपने न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी में मौजूद हथियारों की शक्ति को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है. वहीं परमाणु पनडुब्बी की सबसे बड़ी ताकत उसी स्टील्थ पानी छिपने की क्षमता होती है. ऐसे में अरिदमन को इतना शांत बनाया गया है कि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे.
डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीन पनडुब्बियां होने से भारत अब 'कंटीन्यूअस एट-सी डिटरेंस' की स्थिति में आ जाएगा. इसका मतलब है कि जब एक पनडुब्बी मरम्मत या रखरखाव के लिए बंदरगाह पर होगी, तो दूसरी समुद्र में तैनात रहकर देश की सुरक्षा करेगी. वहीं भारत की 'नो फर्स्ट यूज' की नीति के तहत ये पनडुब्बियां 'सेकंड स्ट्राइक' के लिए सबसे बेस्ट हैं.
