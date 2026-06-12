West Asia Crisis: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका की ओर से पिछले तीन दिनों में तीन कमर्शियल जहाजों को ओमान के तट के पास निशाना बनाया गया. गौर करने वाली बात है कि इन जहाजों में भारतीय क्रू मेंबर शामिल थे. इस मामले पर भारत ने अमेरिका के खिलाफ सख्ती दिखाई. विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया.
दरअसल, 9-10 को ओमान के तट के पास MT Settebello नाम के एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया. इस जहाज में 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 21 को बचा लिया गया और 3 तीन की मौत हो गई. इसके बाद भारत ने सख्ती दिखाई और अमेरिकी मिशन को तलब किया.
बता दें कि विदेश मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी (अमेरिका) ने अमेरिकी राजनयिक को बुलाया था. यह दूसरी बार है जब विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मिशन को तलब किया है. एक हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनके बारे में शुरू में कहा गया था कि वे लापता हैं. दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक को बुलाने की प्रक्रिया 40 मिनट तक चली.
गौरतलब है कि कल MT जलवीर जहाज को निशाना बनाया गया था, अमेरिकी CdA को एक डिमार्श यानी विरोध पत्र भी सौंपा गया. हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया था.
#WATCH | Delhi: MEA summons US Chargé d’Affaires Jason Meeks to lodge a protest against attacks on commercial vessels off the coast of Oman. Yesterday, yet another vessel with 20 Indian crew on board came under attack.
The US envoy was called in by Additional Secretary… pic.twitter.com/5GFmALWeSb
— ANI (@ANI) June 12, 2026
ओमान के तट पर भारतीय जहाजों पर हुए हमले की जानकारी के बारे में अमेरिकी राजनयिक बताया गया है. इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मागराज नायडू की ओर से विरोध दर्ज कराया गया. बता दें कि भारत की ओर से व्यापारिक जहाजों पर हमलों और नाविकों को निशाा बनाने की घटनाओं को तुरंत बंद करने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की बात कही है. विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले में चिंता के साथ-साथ एक्शन लेने की बात भी कही गई.
अमेरिका की ओर से ओमान के तट के पास हुए मालवाक जहाज पर हमले पर भारत की ओर से बयान जारी किया गया है. जिन जहाजों को निशाना बनाया गया है, उनमें भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. भारत ने इस घटना को चिंताजनक करार दिया था. जहाजों पर हमले की जानकारी ओमान में भारतीय दूतावास की ओर से दी गई.
गौरतलब है कि पिछले तीन दिनों में यह भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर हमला हुआ है, जिसमें कम से कम तीन लोगों की जान गई है. पिछले दिनों अमेरिका ने स्वीकार किया कि उसकी सेना की ओर से ही यह हमला किया गया था.
पूरे मसले पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आज अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स, जेसन मीक्स को विदेश मंत्रालय बुलाया गया था. ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के लगातार हमलों को लेकर उनके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया. इन हमलों में पहले ही तीन भारतीयों की दुखद और टाली जा सकने वाली मौत हो चुकी है. एमईए की ओर से अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स से कहा गया कि वे भारत की गंभीर चिंताओं से अपने अधिकारियों को अवगत कराएं और यह सुनिश्चित करें कि उस इलाके में काम कर रही अमेरिकी सेना आम नागरिकों की जान बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए.