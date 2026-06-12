पूरे मसले पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आज अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स, जेसन मीक्स को विदेश मंत्रालय बुलाया गया था. ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के लगातार हमलों को लेकर उनके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया. इन हमलों में पहले ही तीन भारतीयों की दुखद और टाली जा सकने वाली मौत हो चुकी है. एमईए की ओर से अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स से कहा गया कि वे भारत की गंभीर चिंताओं से अपने अधिकारियों को अवगत कराएं और यह सुनिश्चित करें कि उस इलाके में काम कर रही अमेरिकी सेना आम नागरिकों की जान बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए.