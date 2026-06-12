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होर्मुज में जहाजों पर हुए हमले पर भारत की सख्ती, अमेरिकी राजनयिक को MEA ने किया तलब; 40 मिनट तक बैठक

ओमान के तट के पास पिछले दिनों जहाज पर हुए हमले में तीन भारतीयों की मौत हुई थी. इस मामले में भारत ने एक्शन लिया है और विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को दूसरी बार तलब किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 12, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:13 PM IST
होर्मुज में जहाजों पर हुए हमले पर भारत की सख्ती, अमेरिकी राजनयिक को MEA ने किया तलब; 40 मिनट तक बैठक

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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