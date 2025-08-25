अग्नि-5 से ब्रह्मोस तक... क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?

Agni-5 Missile: हाल ही में भारत ने अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण किया. इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये चीन के गहरे इलाकों तक पहुंच सकती है और परमाणु हथियार ले जा सकती है. यह मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और इसमें एडवांस MIRV तकनीक है, जिससे एक ही मिसाइल से कई टारेगट निशाना बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत अपनी मिसाइल ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, जैसे कि अग्नि-6 (Under Development), पृथ्वी सीरीज और ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जो पाकिस्तान और चीन दोनों में गहरे क्षेत्रों तक हमला कर सकती हैं. ऐसे में, सवाल यह है कि क्या चीन के पास भारत की इन मिसाइलों को रोकने की हवाई सुरक्षा क्षमता है? चलिए जानते हैं.

अग्नि-5 मिसाइल कितनी ताकतवर है?

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से परमाणु क्षमता वाली अग्नि-5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया. मिनिस्टरी ऑफ डिफेंस के हवाले से आईएएनएस ने अपनी रिपोर्ट में इसे भारत की स्ट्रैटेजिक डिफेंस ताकत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है.

अग्नि-5 मिसाइल भारत के लिए क्यों अहम है?

अग्नि-5 मिसाइल भारत की न्यूक्लियर पावर का अहम हिस्सा है. इसमें MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल) टेक्नोलॉजी है, जिससे यह एक ही बार में कई परमाणु हथियार अलग-अलग जगहों पर गिरा सकती है. यही तकनीक इसे खास और भारत के लिए बेहद अहम बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या चीन भारत की इस मिसाइल को रोकने सक्षम है?

चीन की एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो, चीन ने अपनी सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया है. HQ-9, HQ-19, DN-3 और SC-19 जैसी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स विकसित कीं हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई इन सिस्टम की विश्वसनीयता सीमित है. मिसाल के तौर पर चीन का HQ-9 पाकिस्तान में ब्रह्मोस कैटेगरी की मिसाइलों को नहीं रोक सका, जबकि HQ-19 या DN-3 जैसे बाहरी बेरियर अभी भी हाई स्पीड वाले ICBM के खिलाफ साबित नहीं हुए हैं.

FAQs

1. सवाल: भारत ने अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण कब किया?

जवाब: भारत ने हाल ही में अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण किया, जो चीन के गहरे इलाकों तक मार कर सकती है.

2. सवाल: भारत ने अग्नि-5 मिसाइल के अलावा किसपर काम कर रहा है?

जवाब: भारत अग्नि-6 मिसाइल पर भी काम कर रहा है, साथ ही पृथ्वी सीरीज और ब्रह्मोस मिसाइलें भी मौजूद हैं.

3.सवाल: क्या चीन भारत की इन मिसाइलों को रोक पाएगा?

जवाब: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चीन की एयर डिफेंस सिस्टम जैसे HQ-9, HQ-19, DN-3 और SC-19 के लिए भारतीय मिसाइलों को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा.