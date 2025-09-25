MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...भारत ने अग्नि-प्राइम मिसाइल ट्रेन से की लॉन्च

DNA Analysis: भारत में PoK का झंडा लेकर घूमने वालों को एजेंसियां तलाश कर रही हैं. इस सोच का भारत में अच्छी तरह से इलाज भी किया जाएगा. लेकिन जहां से ये सोच भारत में आती हैं. उस पाकिस्तान के इलाज की एक और दवा भारत में तैयार हो गई है. और ये खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को भी बेचैन कर देगी. भारत ने ट्रेन पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए मिसाइल से परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल कर ली है. देर रात भारत ने ट्रेन से कैनिस्टराइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए 2 हजार किलोमीटर रेंज वाली अग्नि प्राइम मिसाइल की सफल लॉन्चिंग की.

इसका मतलब ये हुआ कि अब रेल से मिसाइल चलेगी. यानि अब तक फाइटर प्लेन से मिसाइल लॉन्च हुआ करती थी. लेकिन अब आप कह सकते हैं भारत में ट्रेनों से भी मिसाइल चलेगी. यानि भारत में जहां जहां रेल नेटवर्क है. वहां वहां से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है. ये खबर भारत के दुश्मनों के लिए बड़ा शॉक है. भारत की रेल में फाइटर जेट वाली ताकत आने से दुश्मन भी हैरान हैं.

यह मिसाइल टेस्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के इस रेलवे वर्जन का परीक्षण DRDO और स्ट्रैटजिक फोर्सेज कमांड ने मिलकर किया है. स्ट्रैटजिक फोर्सेज कमांड देश की रणनीतिक मिसाइल प्रणालियों और न्यूक्लियर हथियारों का संचालन और सुरक्षा करती है. जिसे भारत की परमाणु सुरक्षा और रणनीतिक रक्षा का मुख्य जिम्मा सौंपा गया है. ट्रेन से इस मिसाइल की लॉन्चिंग भारत के मिशन 'दिव्यास्त्र कार्यक्रम' का हिस्सा है. जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी स्वदेशी रक्षा तकनीक के विकास को बढ़ावा देना है, जो आधुनिक युद्ध की सभी जरूरतों को पूरा कर सके. आज आपके पास भारत की इस बड़ी उपलब्धि से जुड़ी हर जानकारी होनी चाहिए. आज आपको समझना चाहिए ये ताकत भारत के लिए गेम चेंजर क्यों है. जिस ट्रेन और सिस्टम से अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च की गई. वो कितने खास हैं. आज आपको ये भी समझना चाहिए. किसी ट्रेन से मिसाइल कैसे लॉन्च की जाती है. इसमें कितना वक्त लगता है. इसी के साथ आज आपको अग्नि प्राइम की खूबियों के बारे में भी जानना चाहिए.

सबसे पहले आप समझिए यह मिसाइल टेस्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इसकी जानकारी देते कुछ बड़ी बातें बताई हैं:-

-रक्षा मंत्री ने अग्नि-प्राइम मिसाइल के रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से परीक्षण को गेम-चेंजर बताया.

-क्योंकि अब भारत अब अपनी मिसाइलें बहुत तेजी और गुप्त तरीके से कहीं भी बिना किसी तय जगह के लॉन्च कर सकता है.

-रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये मिसाइलें देश के किसी भी कोने में भेजी जा सकती हैं.

-इससे दुश्मन को पहले से यह नहीं पता चलेगा मिसाइल कहां से लॉन्च की जा सकती है, जिससे भारत की सुरक्षा और दुश्मन पर खतरा दोनों बढ़ जाता है.

-रक्षा मंत्री ने बताया इस लॉन्चिंग से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास मोबाइल प्लेटफॉर्म से कैनिस्टराइज्ड मिसाइल लॉन्च की तकनीकी क्षमता है.

-इस क्षमता को हासिल करने के बाद रक्षा मंत्री ने इसके भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव का भी जिक्र किया. रक्षा मंत्री ने कहा है इंडो पैसिफिक में स्थित देशों के साथ रिश्तों पर इस क्षमता का बड़ा प्रभाव पड़ेगा. यानि ये क्षमता हासिल करने के बाद भारत से शत्रुता करना किसी भी देश के लिए काफी घाटे का सौदा होगा.

इस मिसाइल टेस्ट को रक्षा मंत्री ने गेमचेंजर क्यों कहा?

इस मिसाइल टेस्ट को रक्षा मंत्री ने गेमचेंजर क्यों कहा? अब आप वो भी समझिए. युद्ध के दौरान कुछ मिसाइलों को उनके वजन और आकार की वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान नहीं होता.

-बड़ी मिसाइलों को सामान्य ट्रकों या वाहनों से भी इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता

- ऐसी मिसाइलों को एक स्थिर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ता है. जिससे इन मिसाइलों को सड़क के रास्ते दूसरी जगह पर पहुंचाने में लंबा समय लगता है, जो युद्ध के दौरान समय की अहमियत को देखते हुए संवेदनशील हो सकता था.

-अलग से नजर आने वाले ऐसे ट्रक या लॉन्चर आसानी से पहचान में आ सकते हैं. दुश्मन के सेटेलाइट और ड्रोन भी इन पर निगाह रख सकते हैं.

-लेकिन ट्रेन बेस्ड लॉन्चर से अब सेना दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए अपनी मिसाइलों को रेल सुरंगों में छिपा भी सकती है.

-ट्रेन बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल को रात के अंधेरे और धुंध भरे इलाके से भी कम समय में लॉन्च किया जा सकता है.

-70 हजार किलोमीटर रेल लाइन के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है.

-दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में बारामूला, पूर्व में साइरंग और पश्चिम में ओखा देश के सबसे रिमोट रेलवे स्टेशन हैं. यानी यहां तक रेल कनेक्टिविटी है.

-70 हजार किलोमीटर के इस रेल नेटवर्क से भारत परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल को कहां से लॉन्च कर रहा है । दुश्मन के लिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है

चलिए अब आप समझिए आखिरकार अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल ट्रेन से लॉन्च कैसे होती है. ऐसी मिसाइलों का लॉन्च सिस्टम कैनिस्टराइज्ड होता है.

-यह मिसाइल लॉन्च करने की एक मॉडर्न तकनीक है। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्टर यानि एक बड़े धातु के कंटेनर में रखा जाता है.

-यह कैनिस्टर मिसाइल को सुरक्षित रखता है और आसानी से इधर-उधर ले जाने और लॉन्च के लिए तैयार रखता है.

-कैनिस्टर से मिसाइल को बिना लंबी तैयारी के सीधे दागा जा सकता है.

-इसमें रखी मिसाइल नमी, धूल, मौसम और बाकी विपरीत हालात में सुरक्षित रहती है.

-ट्रक, रेल या मोबाइल लॉन्चर पर कैनिस्टर रखकर मिसाइल को कहीं भी ले जाया जा सकता है.

-कैनिस्टर में पैक रहने से मिसाइल के बार-बार मेंटेनेन्स की जरूरत नहीं पड़ती.

-ये कैनिस्टर ऐसे आकार के होते हैं जिससे वो आसानी से ट्रेन के डिब्बों में फिट हो जाएं.

-इन कैनिस्टर को रखने के​ लिए ट्रेन की विशेष बोगी बनाई गई है. जिसमें ​मिसाइल लॉन्चर कैनिस्टर और इसके सारे हाइड्रोलिक्स फिट होते हैं. हाइड्रोलिक्स के जरिए ही मिसाइल को ऊपर नीचे और फिक्स किया जाता है.

-इसी प्रकार की एक दूसरी बोगी में इस मिसाइल का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद रहता है. जिससे इस मिसाइल को लॉन्च और नियंत्रित किया जाता है. इसका मतलब यह है कि पूरी युद्ध प्रणाली ट्रेन में ही मौजूद रहती है, जिससे इसे किसी दूसरी जगह से लॉन्च का आदेश नहीं देना पड़ता.

- ऊपरी तौर से ये बोगी सामान्य मालगाड़ी की बोगी लगती है. लेकिन जब इसके फ्लैप्स खुल जाते हैं तो ये साक्षात मृत्यु का अवतार बन जाती है.

यानि जिन पटरियों पर यात्री और मालगाड़ी ट्रेन दौड़ती हैं. उसी पर ये मिसाइल वाली स्पेशल बोगियां भी दौड़ेंगी जो इंजन इन ट्रेनों को खींचते हैं. वो ही इन मिसाइलों को भी इनकी लॉन्च पोजीशन तक लेकर जाएंगे. मिसाइल के लिए तैयार की गई इन बोगियों की स्पीड 75 से 100 किलोमीटर तक होती हैं.

मिसाइल ट्रेन से लॉन्च कैसे की जाएगी?

चलिए अब आप समझिए ये मिसाइल ट्रेन से लॉन्च कैसे की जाएगी. या​नि ठीक लॉन्च के पहले क्या क्या होगा. जिस तरह फाइटर प्लेन हवा में तेज रफ्तार से उड़ते हुए मिसाइल लॉन्च करता है. ट्रेन से भारी भरकम मिसाइल को चलते हुए लॉन्च नहीं किया जा सकता है. इसके लिए ट्रेन को रोकना होगा. लेकिन रोकते ही मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है । लॉन्च से पहले ट्रेन रुकती है और उसके नीचे हाइड्रोलिक जैक लगाकर उसे स्थिर किया जाता है. इससे मिसाइल की sub-second precision यानि लक्ष्य पर सटीक निशाना सुनिश्चित होता है. इससे मिसाइल आसानी से बिना झटके के साथ लॉन्च हो सकती है. अब आप समझिए अग्नि-प्राइम का Cold Launch System किस तरह से काम करता है. इसमें मिसाइल को रेल के अंदर सुरक्षित रूप से रखा जाता है और लॉन्चिंग से पहले इसे गैस के दबाव से कैनिस्टर से बाहर निकाला जाता है. इसके बाद इसका इंजन स्टार्ट होता है. जिससे ट्रेन, ट्रैक और लॉन्चिंग संरचनाओं को न्यूनतम क्षति होती है. रेल-आधारित लॉन्च के लिए इस तरह एक सुरक्षित लॉन्चिंग तय होती है.

अग्नि प्राइम मिसाइल की खासियत

आज आपको ये भी जानना चाहिए जिस अग्नि प्राइम मिसाइल को ट्रेन से लॉन्च करने की क्षमता हासिल की गई है वो दुश्मनों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है. अग्नि प्राइम की ताकत क्या है? और इस मिसाइल में वो कौन सी खास बात है जिसकी वजह से इसको सबसे पहले ट्रेन से लॉन्च करने की क्षमता हासिल की गई.

-अग्नि प्राइम, अग्नि सीरीज की मिसाइलों का सबसे एडवांस वेरिएंट है.

-इस मिसाइल में मेटल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है.

-यह मिसाइल वजन में काफी हल्की होती है, जिससे इसमें अधिक विस्फोटक ले जाया जा सकता है.

-यह मिसाइल 1500 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम वजन तक के वार हेड या फिर विस्फोटक ले जाने में सक्षम है.

- 2000 किलोमीटर की रेंज होने का मतलब अग्नि प्राइम के जरिए भारत के कई शहरों से पाकिस्तान के किसी भी कोने को निशाना बनाया जा सकता है.

अग्नि प्राइम: इस्लामाबाद की बढ़ेगी टेंशन

यही वजह है अग्नि प्राइम को ट्रेन से लॉन्च करने की खबर इस्लामाबाद की टेंशन को और बढ़ा देगी. क्योंकि अब भारत से आने वाली परमाणु मिसाइल का पता लगाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन होगा. भारत के अलावा सिर्फ तीन देशों के पास ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है, जिसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं. और अब भारत इसी क्लब में शामिल हो गया है । अग्नि-प्राइम का रेल लॉन्चर परीक्षण भारत के लिए एक नई रणनीतिक दिशा की शुरुआत है...जिसका उद्देश्य भविष्य में अग्नि-फाइव या भविष्य में बनने वाली अग्नि 6 जैसी मिसाइलों को भी रेल-आधारित लॉन्चिंग की क्षमता देना है। यानि भारत की सबसे विनाशकारी मिसाइलें भी ट्रेन से लॉन्च होंगी..इससे भारत एक "Rail-based Nuclear Triad" बन जाएगा..इससे पहले भारत के पास समंदर से सबमरीन के ज​रिए...जमीन से मोबाइल लॉन्चर और साइलो के जरिए.....और आसमान से फाइटर जेट के जरिए परमाणु हमला करने की क्षमता मौजूद है ।

मिग 21 फाइटर जेट की विदाई

अग्नि प्राइम की रेल नेटवर्क से लॉन्चिंग की क्षमता भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक नए युग की शुरूआत है, तो आज हम आपको आसमान की सुरक्षा के एक युग के खत्म होने और उसके विकल्प को लेकर हुई एक बड़ी डील की खबर भी बताएंगें. आज भारत की आसमानी सुरक्षा से जुड़ी ये दोनों बड़ी खबरें आपको जरूर जाननी चाहिए. लगभग 6 दशकों तक भारत के आसमान की सुरक्षा करने वाले मिग 21 फाइटर जेट कल भारतीय वायुसेना से रिटायर हो रहे हैं. 26 सितंबर यानि कल चंडीगढ़ में इनको विदाई दे दी जाएगी. और इनके विकल्प के रूप में आज भारतीय वायुसेना के लिए सरकार ने 97 तेजस मार्क-1A लड़ाकू विमानों को खरीदने का सौदा कर लिया. एचएएल के साथ 66 हजार 500 करोड़ रुपये के इस सौदे को सबसे बड़ा वायु रक्षा सौदा कहा जा रहा है.

1965 और 1971: भारत-पाकिस्तान युद्ध

हम इस सौदे से जुड़ी पूरी खबर आपको बताएंगे लेकिन पहले आप मिग 21 की विदाई समारोह के बारे में जान लीजिए. मिग-21 की विदाई पर खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कॉकपिट में बैठेंगे. पिछले महीने भी उन्होंने राजस्थान के नाल एयरबेस में मिग-21 उड़ाया था. विमान की इस आखिरी उड़ान को स्क्वॉड्रन लीडर प्रिया शर्मा लीड करेंगी. समारोह में 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के खास पलों को रीक्रिएट किया जाएगा. मिग-21 की 23वीं स्क्वॉड्रन जिसे पैंथर्स भी कहा जाता है, विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरेगी. इसके बाद मिग-21 बादल फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे. उनके साथ तेजस भी कदमताल करेगा. ये संदेश होगा कि मिग-21 की जगह अब स्वदेशी तेजस ने ले ली है.

समारोह में एक साथ छह मिग-21 लड़ाकू विमान मंच के सामने लैंड करके स्विच ऑफ करेंगे. इसी के साथ मिग-21 के दोनों स्क्वॉड्रन कोबरा और पैंथर्स रिटायर हो जाएंगे. वायुसेना की परंपरा के मुताबिक, रिटायर होने से पहले मिग-21 विमानों को वॉटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा. मिग 21 की विदाई भारतीय वायुसेना के लिए कितनी बड़ी और भावुक घटना है. इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसके विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं प्रमुख, वायुसेना के छह पूर्व प्रमुख और वायुसेना की सभी कमानों के कमांडर-इन-चीफ शामिल होंगे. यानि भारतीय सेना का हर अंग इन विमानों को विदाई देने के लिए मौजूद रहेगा.

मिग 21: दुश्मनों के लिए काल

आज आपको मिग 21 से भारतीय वायुसेना के गहरे रिश्ते के बारे में भी जानना चाहिए. 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए मिग 21 के कई वैरिएंट भारतीय वायुसेना की शान बने. यह लगभग 400 से ज्यादा विमानों के साथ भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण फ्लीट में से एक बन गया था. मिग 21 भारत के पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट थे. जो भारत ने रशिया से हासिल किए भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 या 1971 की जंग हो या फिर करगिल युद्ध, मिग-21 ने हर बार दुश्मन का मनोबल तोड़ा.

-1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में तो मिग-21 ने ढाका में गवर्नर हाउस पर बैठक के समय बम बरसाए थे.

-इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर का मनोबल टूट गया और उसने आत्मसमर्पण का फैसला किया.

-MiG-21 को Killer of All Generations भी कहा जाता है..आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए.

-इस विमान ने 1st जेनरेशन के लड़ाकू विमानो F-86 सेकेंड जनरेशन के लड़ाकू विमानों F-104 को नष्ट किया.

-इसके अलावा 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिग-21 ने पाकिस्तान के चौथी पीढ़ी के आधुनिक एफ-16 विमान को मार गिराया था.

हालांकि एक दौर में भारतीय वायुसेना की शान रहा मिग 21 बाद में फ्लाइंग कॉफिन के नाम से बदनाम भी हुआ. मिग 21 के हादसों की वजह से भारतीय वायुसेना ने लगभग 170 पायलट्स को भी खोया है. रूस ने मिग 21 को 80 के दशक में रिटायर कर दिय़ा था. लेकिन भारत में ये 2025 तक सेवा देते रहे. लेकिन अब इनकी जगह स्वदेशी तेजस विमान ले लेंगे. आज भारत सरकार ने Hindustan Aeronautics Limited यानि HAL के साथ 97 Tejas MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सौदा किया है.

-इस समझौते की कुल लागत 62 हजार 370 करोड़ रुपये है.

-इसमें 68 फाइटर विमान और 29 ट्विन-सीटर विमान शामिल हैं.

-इन विमानों की पहली डिलीवरी 2027-28 में शुरू होगी और यह पूरी डिलीवरी प्रक्रिया 6 सालों में पूरी होगी. यानि 6 साल में भारत को सभी विमान मिल जाएंगे.

-Tejas MK-1A विमान में 64% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है.

Tejas MK-1A का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों को बदलने के लिए किया जाएगा. जिससे भारत की फाइटर जेट्स की कमी पूरी होगी. फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त 31 फाइटर स्क्वाड्रन मौजूद हैं. कल मिग 21 की 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो रही हैं. इसका मतलब भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन बचेंगी. चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए भारत को 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है. अब मिग की विदाई के बाद 97 Tejas MK-1A विमानों की खरीद से भारतीय वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा. लेकिन इस सौदे की खबर के बीच तेजस विमानों की धीमी डिलीवरी बड़ी चिंता की वजह बनी हुई है. इससे पहले भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2021 में 83 तेजस मार्क-1A विमानों के लिए 46 हजार 898 करोड़ रुपये का सौदा किया था. इस ऑर्डर के पहले 2 विमान अगले महीने मिलने की उम्मीद है. जबकि ये डिलीवरी काफी पहले हो जानी थी. तय समय पर HAL से डिलीवरी नहीं मिलने पर भारतीय वायुसेना प्रमुख भी चिंता जाहिर कर चुके हैं, इस देरी की एक वजह अमेरिका से इंजनों की लेट डिलीवरी भी है. भारत के पास फाइटर जेट्स की कमी है. जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 25 स्क्वाड्रन हैं और कुछ दिनों में उसे चीन से कम से कम 40 J-35A यानि पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट मिलने वाले हैं. इसके अलावा चीन एयर पावर के मामले में भारत से काफी आगे है. ऐसे में अगर तेजस की डिलीवरी लेट हुई तो भारतीय वायुसेना की चिंता और बढ सकती है. यानि विमानों के सौदे के साथ साथ भारत को तय समय पर डिलीवरी को भी सुनिश्चित करना होगा.