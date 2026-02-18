Advertisement
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ, मैक्रों ने भी कर दिया नया ऐलान

India AI Impact Summit 2026: दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तीसरे दिन ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भारत की प्रगति की जमकर तारीफ की. इस समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी दिल्ली पहुंच चुके हैं. वह परसों ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत आए थे और मुंबई में उनका विमान उतरा था. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:03 PM IST
India AI Impact Summit 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है. भारत मंडपम में 'AI का महाकुंभ' के तीसरे दिन भी भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला है. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में वैश्विक राजनीतिक नेता, प्रौद्योगिकी दिग्गज, स्टार्टअप और शोधकर्ता समावेश, जिम्मेदारी और मापने योग्य प्रभाव के दृष्टिकोण से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं. समिट के तीसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपना संबोधन दिया. 

भारत मंडपम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए  ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि हमें यह साफ़ होना चाहिए कि AI लेबर मार्केट को बदलने वाला है. सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं है, बल्कि लोगों को इन नए कामों और भूमिकाओं को कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी के साथ करने में सपोर्ट करना है. वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रौद्योगिकी काम करने के तरीके को नया रूप दे रही है. भौगोलिक क्षेत्रों में जनसांख्यिकी में तेजी से अंतर आ रहा है. 

यूके के पूर्व पीएम ने क्या कहा? 

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारत में दुनिया भर में एआई प्रतिभाओं का सबसे बड़ा भंडार है. यहां बहुत से लोग इसे स्वाभाविक मानते हैं क्योंकि वे अब इसके इतने आदी हो चुके हैं. आपको परिप्रेक्ष्य देने के लिए, दुनिया के अन्य हिस्सों में यूपीआई नहीं है. उनके पास निश्चित रूप से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते नहीं हैं. भारत कई देशों से आगे निकल गया है. वे एक ऐसे उत्पाद को विकसित करने के लिए वितरण तंत्र प्रदान करते हैं जिसे एक अरब लोगों तक विश्वसनीय, डिजिटल रूप से सत्यापित तरीके से वितरित किया जा सकता है. यह असाधारण है. 

फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे भारत 

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी दिल्ली पहुंचे हैं. वह कल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इससे पहले उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान में वैश्विक स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर भारत-फ्रांस परिसर का उद्घाटन किया. इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अधिक से अधिक भारतीय छात्रों का स्वागत करें और अधिक से अधिक फ्रांसीसी छात्रों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित करें. हम प्रति वर्ष लगभग 10,000 छात्रों की बात कर रहे हैं, जो मौसम पर निर्भर करता है. हमने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर 2030 तक 30,000 छात्रों का लक्ष्य रखा है. यह काफी हद तक संभव है. फ्रांस की ओर से हमें अपनी छात्र भर्ती प्रक्रिया और वीजा सुविधा को सरल बनाना होगा, और हम इसे सरल बनाएंगे. 

फ्रांस के छात्रों के लिए आसान होगा भारत का वीजा 

फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास ऐसा वीजा होना चाहिए जो छात्रों की अपेक्षाओं को पूरा करे और उपयुक्त हो. उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पीएचडी है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें आपको कितने साल लगे, तीन साल या उससे अधिक. इसलिए यदि मैं आपको एक साल का वीजा देता हूं, तो यह थोड़ा अनुचित होगा, इसलिए फ्रांस की ओर से हम इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे ताकि छात्रों और स्कूलों के लिए अधिक व्यावहारिक और अपेक्षाओं को पूरा करने वाली व्यवस्था हो सके. हम बेहतर छात्र भर्ती के लिए बेहतर संबंध स्थापित करेंगे. 10-15 साल पहले भारत छात्रों का प्रमुख स्रोत नहीं था. आइए हम इस स्थिति को बेहतर बनाएं.

यह भी पढ़ें: पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद; यूथ कांग्रेस ने बता दिया कोरियन

विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया क्यों जरूरी है एआई

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं. जोखिम कम करना एक बढ़ती हुई प्राथमिकता है. आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हो रहा है. प्रौद्योगिकी काम करने के तरीके को नया रूप दे रही है. भौगोलिक क्षेत्रों में जनसांख्यिकी में तेजी से अंतर आ रहा है. वैश्विक कार्यबल की अवधारणा एक उभरती हुई वास्तविकता है. जो देश प्रतिभा प्रवाह को अवसरों का लाभ उठाने से जोड़ सकते हैं, साथ ही वैधता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकते हैं, वे इस परिवर्तन को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम होंगे. 

आगे कहा कि एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए हमारा ध्यान एआई की अनूठी क्षमता को पहचानने पर रहा है जो विभाजनों को पाटने, विकास को गति देने, सामाजिक प्रगति को सक्षम बनाने और बड़े पैमाने पर समाधान प्रदान करने में सक्षम है, यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस केवल यूरोप में प्रवेश की सुविधा नहीं है; यह हमारे समाजों के बीच एक सेतु है, हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है और एक साझा वैश्विक कार्यबल में निवेश है जो कुशल, गतिशील और लचीला है.

यह भी पढ़ें:  हर घंटे मिल रहे 450 रुपये, नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं।

india ai impact summit 2026

