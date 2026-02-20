Advertisement
trendingNow13116622
Hindi Newsदेशना दे दिल परदेशी नूं..., फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी धुरंधर के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; पाक को लगेगी मिर्ची

'ना दे दिल परदेशी नूं...', फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; पाक को लगेगी मिर्ची

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत की यात्रा पूरी कर ली है और वह स्वदेश लौट चुके हैं. भारत से विदा लेने से पहले उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उनके भारत के दौरे की झलक देखने को मिली. खास बात रही कि उन्होंने इस वीडियो में धुरंधर फिल्म का गाना लगाया था. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ना दे दिल परदेशी नूं...', फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; पाक को लगेगी मिर्ची

French President Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हाल में ही भारत की यात्रा पर रहे. फ्रांस के राष्ट्रपति की ये यात्रा कई मायनों में चर्चा में रही. मुंबई के दौरे के दौरान उन्होंने प्रोटोकॉल और बिना किसी सुरक्षा के जॉगिंग की. इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई. मुंबई में उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी भी ली. इसके अलावा नई दिल्ली में भारत आई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लिया और भारत की जमकर तारीफ की. भारत से वापस स्वदेश लौटने से पहले उन्होंने बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर’  के गाने के साथ  एक वीडियो भी पोस्ट किया. इस वीडियो में मैक्रों के भारत दौरे की झलक देखने को मिली. 

दरअसल, पिछले कुछ महीने में फिल्म ‘धुरंधर’ और उसके सारे गाने वैश्विक स्तर पर काफी लोकप्रिय हुए हैं. फ्रेंस राष्ट्रपति ने इसी फिल्म के गाने  'ना दे दिल परदेशी नूं' के साथ एक सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश दिया. हालांकि, इस दौरान उन्होंने अतिआत्मविश्वास से बचने की भी अपील की. हालांकि, इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अप्रत्यक्ष तौर से पाक को ट्रोल किया है. 

वीडियो में क्या दिखा? 

मैक्रों की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में भारत में औपचारिक स्वागत समारोह, पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात, मंदिर में दर्शन पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग के अंश शामिल रहे. एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने "धन्यवाद, भारत" भी लिखा. 

तीन भारत के दौरे पर रहे फ्रांस के पीएम 

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों तीन दिवसीय भारत की यात्रा पर रहे. इस दौरान उन्होंने दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समित में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की. इसके साथ ही उन्होंने भारत-फ्रांस के संबंधों पर बात करते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंध अपने सर्वोच्च स्तर पर हैं और दोनों देश प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के इच्छुक हैं.

यह भी पढ़ें: अब खुलेगी UFO और ‘एलियन’ की सच्चाई, ट्रंप ने पेंटागन को दिया रिकॉर्ड जारी करने का आदेश

पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की. इसमें उन्होंने देश की प्रगति को वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बताया. फ्रांस के राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में निरंतर गति का संकेत देती नजर आ रही है. इसमें एआई सहयोग और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

यह भी पढ़ें: मुझे जवान-हैंडसम आदमी नहीं, औरतें पसंद हैं...ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में अजीबोगरीब बयान, मीटिंग में जमकर हुई नेताओं की चापलूसी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Emmanuel Macron

Trending news

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी
Karnataka News
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!