कोरोना वायरस: भारत ने ईरान में फंसे 53 नागरिकों को किया एयरलिफ्ट

शिवांक मिश्रा, नई दिल्ली: ईरान (Iran) की राजधानी तेहरान में कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण की वजह से फंसे 53 भारतीयों को भारत वापस लाया गया. इस 53 सदस्यों वाले दल में 52 स्टूडेंट्स और 1 टीचर हैं. इन लोगों को महान एयरलाइंस के विशेष विमान के जरिए भारत वापस लाया गया है. ईरान से आए इन 53 भारतीयों की फ्लाइट देर रात 3:10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई.

भारत के विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने ईरान से इन 53 भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की जानकारी ट्वीट कर दी. विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारतीयों का चौथा दल ईरान के तेहरान और शिराज़ से भारत वापस पहुंच चुका है. जिसमें कुल 53 लोगों में से 52 छात्र और 1 टीचर हैं. अब तक कुल 389 भारतीयों को ईरान से वापस लाया जा चुका है. विदेश मंत्री ने ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के प्रयासों के लिए धन्यवाद किया.

Fourth batch of 53 Indians - 52 students and a teacher - has arrived from Tehran and Shiraz, #Iran.

With this, a total of 389 Indians have returned to India from Iran.

Thank the efforts of the team @India_in_Iran and Iranian authorities.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 15, 2020