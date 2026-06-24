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ब्रह्मोस के बाद अब भारत के इस 'ड्रोन किलर' पर दुनिया की नजरें, चुन-चुनकर हवा में उड़ा डालता है दुश्मनों के हथियार

Akashteer: दुनियाभर में भारत के आकाशतीर का डंका बज रहा है. ग्लोबल मार्केट में भी भारत के इस डिफेंस सेक्टर की चर्चा होने लगी है. यह देश के लिए बहुत बड़ी बात है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:33 AM IST
ब्रह्मोस के बाद अब भारत के इस 'ड्रोन किलर' पर दुनिया की नजरें, चुन-चुनकर हवा में उड़ा डालता है दुश्मनों के हथियार

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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