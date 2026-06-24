UAE की दिलचस्पी का महत्व सिर्फ बिक्री की संभावना में नहीं है, बल्कि इसमें भी है कि होने वाला कस्टमर कौन है. UAE ऐसा देश है जो कम लागत वाले ऑप्शन ढूंढता है. यह पहले से ही अमेरिकन THAAD और पैट्रियट जैसे कुछ सबसे एडवांस्ड वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है. ऐसे देश का किसी नए सिस्टम में रुचि दिखाना अपने आप में बड़ी बात है. जब ऐसी क्षमताओं वाला कोई देश किसी नए सिस्टम को इवैल्यूएट करता है, तो यह ग्लोबल मार्केट को एक मैसेज भेजता है.