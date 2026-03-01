मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, पीएम मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक

PM Modi CCS Meet on Israel Iran Tension: US-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में दोनों ओर तबाही देखने को मिल रही है. इस जंग की आंच अब भारत समेत दूसरे देशों पर भी आने की आशंका बन रही है. इस आशंका को देखते हुए पीएम मोदी ने आज रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है.
PM Modi CCS Meeting on Israel Iran Tension: ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात से भारत चौकन्ना हो गया है. इस जंग के छींटे भारत पर न पड़ जाएं, इसे देखते हुए पीएम मोदी ने आज रात सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई है. इस बैठक में इजरायल-ईरान जंग और उसके भारत पर पड़ने वाले असर को देखते हुए जवाबी कदमों पर चर्चा की जाएगी.
बताते चलें कि पीएम मोदी फिलहाल गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर हैं. वे आज रात दिल्ली पहुंचने वाले हैं. इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में CCS की बैठक शुरू हो जाएगी. पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, तीनों सेनाओं के चीफ और रॉ व आईबी चीफ शामिल होंगे.
सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में यूएस-इजरायल के ईरान पर हमले और शिया मुल्क के पलटवार से मिडिल ईस्ट में मच रही तबाही पर चर्चा की जाएगी. साथ ही इस जंग के भारत पर पड़ने वाले संभावित असर को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं. ईरान समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में भारत के लोग बड़ी मात्रा में फंसे हुए हैं. उन्हें वहां से निकालने के लिए केंद्र सरकार किसी खास ऑपरेशन को लॉन्च करने की घोषणा कर सकती है.
खड़ा हो सकता है बड़ा तेल संकट
बताते चलें कि इजरायल-यूएस के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरान हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का ऐलान कर दिया है. यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है. कुवैत, सऊदी अरब समेत कई देशों के तेल कुएं इसी रूट पर हैं. जिसके जरिए भारत अपने कुल तेल आयात का करीब 40 प्रतिशत खरीदारी करता है. ईरान की ओर से हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद करने से भारत के लिए बड़ा तेल संकट खड़ा हो सकता है. जिससे निपटने के लिए मोदी की अगुवाई में CCS आज बड़ा फैसला ले सकती है.
