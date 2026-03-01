Advertisement
trendingNow13126987
Hindi Newsदेशमिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, पीएम मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक

मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, पीएम मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक

PM Modi CCS Meet on Israel Iran Tension: US-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में दोनों ओर तबाही देखने को मिल रही है. इस जंग की आंच अब भारत समेत दूसरे देशों पर भी आने की आशंका बन रही है. इस आशंका को देखते हुए पीएम मोदी ने आज रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, पीएम मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक

PM Modi CCS Meeting on Israel Iran Tension: ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात से भारत चौकन्ना हो गया है. इस जंग के छींटे भारत पर न पड़ जाएं, इसे देखते हुए पीएम मोदी ने आज रात सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई है. इस बैठक में इजरायल-ईरान जंग और उसके भारत पर पड़ने वाले असर को देखते हुए जवाबी कदमों पर चर्चा की जाएगी.

आज रात दिल्ली लौट रहे पीएम मोदी

बताते चलें कि पीएम मोदी फिलहाल गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर हैं. वे आज रात दिल्ली पहुंचने वाले हैं. इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में CCS की बैठक शुरू हो जाएगी. पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, तीनों सेनाओं के चीफ और रॉ व आईबी चीफ शामिल होंगे.

मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं लाखों भारतीय

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में यूएस-इजरायल के ईरान पर हमले और शिया मुल्क के पलटवार से मिडिल ईस्ट में मच रही तबाही पर चर्चा की जाएगी. साथ ही इस जंग के भारत पर पड़ने वाले संभावित असर को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं. ईरान समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में भारत के लोग बड़ी मात्रा में फंसे हुए हैं. उन्हें वहां से निकालने के लिए केंद्र सरकार किसी खास ऑपरेशन को लॉन्च करने की घोषणा कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Watch: बमों की बरसात, चारों तरफ धुआं-धुआं, 1600 किमी दूरी और 200 जेट्स से कैसे इजरायल ने तबाह कर दी खामेनेई की सल्तनत?

खड़ा हो सकता है बड़ा तेल संकट

बताते चलें कि इजरायल-यूएस के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरान हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का ऐलान कर दिया है. यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है. कुवैत, सऊदी अरब समेत कई देशों के तेल कुएं इसी रूट पर हैं. जिसके जरिए भारत अपने कुल तेल आयात का करीब 40 प्रतिशत खरीदारी करता है. ईरान की ओर से हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद करने से भारत के लिए बड़ा तेल संकट खड़ा हो सकता है. जिससे निपटने के लिए मोदी की अगुवाई में CCS आज बड़ा फैसला ले सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran attackIsrael Iran tensionCCS

Trending news

अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिली ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिली ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी