Hindi Newsदेशबिहार चुनाव के बाद इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर

बिहार चुनाव के बाद इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर

Supriya Sule: विपक्षी INDI गठबंधन में घमासान के संकेत है. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि मैं EVM या VVPAT की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि इन्हीं मशीनों से मैं 4 बार सांसद बनी हूं. उनका यह रुख ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल लगातार EVM के दुरुपयोग पर चिंता जता रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:40 AM IST
EVM Controversy: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर विपक्षी INDI गठबंधन के भीतर मतभेद के संकेत सामने आए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने संसद में स्पष्ट किया कि वह EVM या VVPAT की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाएंगी क्योंकि इन्हीं मशीनों के जरिए वह 4 बार लोकसभा सांसद चुनी गई हैं.

मैं इसी मशीन से चुनकर आई: सुप्रिया सुले

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हो रही चर्चा के दौरान बारामती से चार बार निर्वाचित सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका बयान मशीन के खिलाफ नहीं है बल्कि वह एक सीमित और जिम्मेदार बात रख रही हैं.

सुले का यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता लगातार EVM के दुरुपयोग और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं. बता दें, सुप्रिया सुले की पार्टी NCP (शरद पवार) महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस और शिवसेना (UBT) भी शामिल हैं. ऐसे में उनके बयान को विपक्षी एकता के भीतर अलग रुख के तौर पर देखा जा रहा है.

राजनीतिक हलकों में इसे INDI गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच संभावित खटपट के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. अब तक संसद के भीतर और बाहर विपक्षी दल कई मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को घेरते रहे हैं लेकिन चुनाव सुधारों और EVM के मुद्दे पर यह पहली बार है जब सहयोगी दलों के बीच सार्वजनिक रूप से मतभेद उभरते नजर आए हैं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्‍या ! भारत ने संवैधानिक तख्‍तापलट-इमरान खान का नाम लेकर UNSC में PAK की लगा दी क्लास

प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना

 

बता दें, इससे एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि भाजपा बैलेट पेपर पर चुनाव लड़े और वोट चोरी न करे तो वह एक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी.

प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि आयोग चुनाव प्रक्रिया के हर चरण वोटर लिस्ट, मतदान, मतगणना और EVM के जरिए भाजपा की मदद कर रहा है और इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि जनता का भरोसा भाजपा, सरकार और संवैधानिक संस्थाओं से उठ चुका है. इस बीच, सुप्रिया सुले के बयान के बाद EVM को लेकर विपक्षी गठबंधन के भीतर एकजुटता पर सवाल खड़े होने लगे हैं जिससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

