Advertisement
trendingNow13101399
Hindi NewsदेशExplain: इंडिया-US ट्रेड डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा

Explain: इंडिया-US ट्रेड डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा

India-US trade deal: अमेरिका-भारत बीच ट्रेड डील किए कई दिन हो गए, इसके बावजूद कई चीजों को लेकर कारोबारियों से लेकर जनता तक कुछ भ्रांतिया बनी हुई हैं, ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, शिवराज चौहान और अश्विनी वैष्णव लगातार डील के फायदे गिना रहे हैं. नफा-नुकसान को लेकर क्या भ्रांतियां थी, आइए जानते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 07, 2026, 05:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explain: इंडिया-US ट्रेड डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा

India-America trade deal: भारत अमेरिका के बीच अरबों की डील हुई है. लंबे अंतराल और महीनों तक चले मंथन के बीच केंद्र की मोदी सरकार तय कर चुकी थी कि हर हाल में देश के किसानों और पशुपालकों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा, ये कहना है मंत्री पीयूस गोयल का. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने इंडिया-यूएस डील से जुड़ी हर भ्रांति को दूर करते हुए दावा किया कि इससे भारत के किसानों का रत्तीभर नुकसान भी नहीं होगा. इसके साथ ही ये जानकारी साझा हुई कि अमेरिका और भारत ने एक अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) का फ्रेमवर्क जारी किया. इसके साथ ही दोनों देशों ने बड़ी ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढा दिए हैं.

इंडिया-US ट्रेड डील की फुल जानकारी

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये भरोसा भी दिलाया कि भारत-अमेरिका की नई ट्रेड डील से ग्रामीण क्षेत्रों की नौकरियों को भी कोई नुकसान नहीं होगा. गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की तारीफ करते हुए किसानों की चिंता भी दूर की. उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में जीरो टैरिफ पर निर्यात किए जाएंगे, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में टैरिफ से छूट नहीं दी गई है.

पीयूष गोयल ने साफ किया कि समझौते में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फूड को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है. ये समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 27.18 लाख करोड़ रुपये) के बाजार को खोलेगा. इसके अलावा भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से 50 हजार करोड़ डॉलर (45 लाख 30 हजार करोड़ रुपये) के उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है. भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते (ITA ) का फ्रेमवर्क जारी किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा? किसानों की दूर हुई चिंता

सरकार ने बताया कि भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इसी तरह रूसी तेल खरीद पर लगा 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है. गोयल ने कहा, 'अमेरिका द्वारा कई भारतीय सामानों पर लगी ड्यूटी को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने के बावजूद, भारत को कई प्रोडक्ट्स में कम अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा सरकार ने किसी भी ऐसे अमेरिकी फार्म एक्सपोर्ट के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं जिससे घरेलू किसानों की रोजी-रोटी को खतरा हो सकता है. 

भारत ने किन चीजों को पूरी तरह सुरक्षित रखा?

दरअसल ये वो कैटेगरी है, जिसमें इंडिया जीरो टैरिफ कंसेशन देता है. यानी टैक्स ड्यूटीज वैसी ही रहती हैं जैसी वो हैं. यानी अमेरिका कोई छूट नहीं दी गई है. भारत-अमेरिका ट्रे़ड डील में यही जीत मोदी सरकार की पॉलिटिकल मैनेजमेंट का मेन हिस्सा रही है. मोदी सरकार ने कैसे अमेरिका को मनाया इस बहस में पड़ने से इतर भारत सरकार ने ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट किया और प्रमुख फसलों और डेयरी प्रोडक्ट्स और फल-फ्रूट से खाने-पीने की  चीजें. भारत और अमेरिका का नया एग्रीमेंट लाखों किसानों को पूरी सुरक्षा देता है. जैसे-गेहूं, चावल, मक्का, सोया और तिलहन. इसके अलावा पोल्ट्री और कुछ खास मीट कैटेगरी. तंबाकू पर ज्यादा ड्यूटी है और US एक्सपोर्टर्स के लिए यहां भी नया एक्सेस नहीं है. 

कृषि और डेयरी सेक्टर को 100 फीसदी सुरक्षा की गारंटी 

दूध (सभी तरह के), चीज़, मक्खन, घी, क्रीम, दही, छाछ, मट्ठा और पनीर यानी सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि अमेरिकी डेयरी सेक्टर के लिए भारत में कोई मार्केट नहीं खुल रहा है. यानी टैरिफ में कोई छूट नहीं दी है. दूसरा-सब्जियां, फल और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को अमेरिकी प्रोडक्ट्स से कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्यूटी में उन्हें जरा भी राहत नहीं दी गई है. इस तरह ताजा सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की कमाई  और फसल दोनों सुरक्षित है. सूखी सब्जियां और दालें. प्याज, लहसुन, हरी मटर, काबुली चना, बीन्स, शकरकंद, केला, आम, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरीज और बेरीज भी सेफ हैं.

इसी तरह कच्चे मसाले और चाय भी अमेरिकी कंपटीशन से सुरक्षित रखी गई है. काली मिर्च, लौंग, मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हल्दी, अजवाइन, मेथी, सरसों और अन्य मसाले भेधड़क भारतीय बाजार में बिकेंगे. भारत सरकार ने लोगों के सबसे पसंदीदा पेय यानी चाय इंडस्ट्री को बचाने के लिए ब्लैक टी, ग्रीन टी और टी बैग्स को भी सुरक्षा कवच दिया है. सौ बात की एक बात ये कि खेती, डेयरी, मसाले और चाय को छुआ नहीं गया है. शराब पूरी तरह ओपन कैटेगरी में है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं. यह भारतीय किसानों के साथ मुकाबला नहीं करती, इसलिए सेंसिटिव लिस्ट में नहीं है.

अमेरिका सामानों को कहां छूट दी?

अमेरिका में बनी मशीनरी यानी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर्ड सामान पर भारत ने टैरिफ कम किया है या खत्म किया है. मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, अमेरिकी गाड़ियों और उनके पार्ट्स के अलावा केमिकल्स को छूट मिली है. टेक्नोलॉजी, डेटा-सेंटर और सेमीकंडक्टर हार्डवेयर पर भारत ने अमेरिका पर टैरिफ घटाया है. जैसे हाई-एंड सर्वर, AI हार्डवेयर और GPU, डेटा-सेंटर इक्विपमेंट्स और सेमीकंडक्टर इनपुट

नॉन-सेंसिटिव खेती और खाने की चीजें. दअअसल ये सामान ज्यादा इनकम वाले परिवार इस्तेमाल करते हैं और इनसे छोटे किसानों को कोई खतरा नहीं है. जैसे सूखे डिस्टिलर अनाज, लाल ज्वार, ट्री नट्स, सोयाबीन ऑयल, कुछ खास फल और वाइन और स्पिरिट्स

भारत को बदले में क्या मिला?

अमेरिका, भारत के कई एक्सपोर्ट पर एक जैसा 18 परसेंट टैरिफ लगाएगा, जिन पर पहले बहुत टैरिफ लगता था. टेक्सटाइल, कपड़े, लेदर और जूते, प्लास्टिक-रबर का सामान, घर की सजावट और कालीन, मशीनरी और केमिकल. कारीगरी का सामान. फार्मास्यूटिकल्स. जेम्स, डायमंड और एयरक्राफ्ट पार्ट्स. इसके अलावा अमेरिका कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स पर पहले लगाए गए मेटल-सिक्योरिटी टैरिफ भी वापस ले रहा है.

अमेरिका को बदले में क्या मिला?

भारत ने घोषणा की है कि वह अगले 5 सालों में अमेरिका से कुल 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उत्पाद खरीदेगा. इसमें एनर्जी प्रोडक्ट्स. हवाई जहाज और विमान के पार्ट्स, कीमती धातुएं और टेक्नॉलाजी प्रोडक्ट्स भारत अमेरिका से मंगवाएगा.

इस तरह सरकार ने दो दूनी चार यानी यानी आसान भाषा में बता दिया कि अगर भारत-ईयू के बीच हुई डील 'मदर ऑफ आल डील' है तो भारत और अमेरिका के बीच हुई नई डील किसी कीमती तोहफे से कम नहीं है. नई डील से न सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिका के बाजारों में ज्यादा एक्सेस मिलेगा, वहीं भारत के किसानों-पशुपालकों की सुरक्षा होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

India US Deal

Trending news

जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
Assam News in hindi
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
West Bengal news
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
India-US trade deal
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने