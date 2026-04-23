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भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं; जानिए पूरा नियम

फ्रांस ने भारतीयों के लिए गुड न्यूज दी है. फ्रांस की ओर से भारत के लिए वीजा के नियमों में बदलाव किया गया, जिससे अब भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत ने फ्रांस के इस नियम का जोरदार तरीके से स्वागत किया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:32 PM IST
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भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं; जानिए पूरा नियम

India and France Relation: फ्रांस ने भारतीयों के लिए गुड न्यूज दी है. फ्रांस की ओर से भारत के लिए वीजा के नियमों में बदलाव किया गया, जिससे अब भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत ने फ्रांस के इस नियम का जोरदार तरीके से स्वागत किया है. फ्रांस की ओर से बताया गया कि यह सुविधा 10 अप्रैल 2026 से ऑपरेशनल हो गई है. इस संबंध में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी जानकारी दी है. 

दरअसल, फ्रांस का यह कदम भारत के साथ मजबूत होते संबंधों के लिहाज से काफी अहम है. इस बदलाव का भारतीय नागरिकों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है. बता दें कि इसी साल फरवरी के महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत की यात्रा की थी. इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती देखने को मिल रही है. 

ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं 

गौरतलब है कि फ्रांस के इस कदम से उन लोगों को सीधा फायदा होगा, भारत से फ्रांस के रास्ते किसी तीसरे देश की यात्रा कर रहे हैं. फरवरी महीने में जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की यात्रा की थी, उसी वक्त इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई थी. इसके बाद अब फ्रांस ने आधिकारित तौर से एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरतों को हटा दिया है.   इस महीने की 10 अप्रैल से यह नियम लागू हो चुका है. 

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MEA ने क्या कहा? 

फ्रांस के इस नियम को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 10 अप्रैल 2026 से जो भारतीय नागरिक सिर्फ हवाई मार्ग से मुख्य फ्रांस से होकर गुजरेंगे, उन्हें अब ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी. यह फैसला भारत और फ्रांस के बीच की मजबूत साझेदारी को दिखाता है, जिसे राष्ट्रपति मैक्रों की हाल की यात्रा के दौरान एक 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक पहुंचाया गया था और इससे लोगों की आवाजाही और आसान होगी, साथ ही लोगों के बीच आपसी संबंध भी और मजबूत होंगे. 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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