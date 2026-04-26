मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत के लिए गुड न्यूज! न्यूजीलैंड के साथ कल FTA पर होगा साइन; शराब समेत कई आइटम होंगे सस्ते

Ind-NZ FTA: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार (27 अप्रैल) को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होगा. इससे दोनों देशों के बीच व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे. नई दिल्ली स्थित भारत मंडपन में दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट पर साइन किया जाना है. इस समझौते से भारी निवेश की संभावना बन रही है. c
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India And New Zealand FTA: दुनिया के कई हिस्सों में इस समय युद्ध के कारण तनाव की स्थिति है. एक और जहां अमेरिका ओर ईरान के बीच जंग जारी है, तो दूसरी ओर पिछले 4 साल से अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है. इन सब टेंशन के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है.
दरअसल, पिछले लंबे समय से भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात बन गई है. दोनों देश इस एफटीए पर सोमवार यानी 27 अप्रैल को हस्ताक्षर करेंगे. माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बल मिलेगा और नए अवसर खुलेंगे.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार के और भी नए मार्ग खुलेंगे. दोनों देश कल इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. इस समझौते को लेकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पिछले साल दिसबंर में बातचीत पूरी हो गई थी. एफटीए के बाद से भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड में ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी और अगले 15 सावों में 20 अरब डॉलर का निवेश आने की संभावना है. नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.
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बताया जा रहा है कि इससे करीब 20 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है. इसके अलावा भारतीय दवाओं और मेडिकल उपकरणों के एक्सपोर्ट में भी मदद मिलेगी. नए समझौते के बाद से न्यूीजलैंड करीब 95 प्रतिशत प्रोडक्ट्स पर भारत लागू टैरिफ को भी कम करेगा वहीं कुछ पर पूरी तरीके से समाप्त भी करेगा. इससे ऊन, कोयला, वाइन, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे सामान सस्ते होंगे. हालांकि, भारत ने किसानों का हित ध्यान रखते हुए डेयरी और खाद्य तेल, सब्जियों जैसी वस्तुओं को इस समझौते से बाहर रखा है. दोनों देशों ने इस समझौते के तहत अपना व्यापार अगले पांच साल में 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है.
गौरतलब है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस एफटीए के साइन होने से सबसे अधिक फायदा आगरा के चमड़ा निर्यातकों को होने जा रहा है. इसके साथ ही घरेलू कंपनियों के लिए कई अवसर प्रदान होंगे.
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