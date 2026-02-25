चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया... कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति की परिभाषा

Advertisement
वैश्विक स्तर पर मची उथल-पुथल के बावजूद भारत एक निर्णायक स्थिति में खड़ा है. जहां एक जमाने में पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों के साथ भारत का संबंध केवल व्यापार तक सीमित था, अब वह संबंध अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:46 PM IST
India And West Asia Nation Relation: दुनिया में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है. कई देशों के बीच जंग जारी है, तो कुछ देशों के बीच तनाव चरम पर है. लेकिन भारत दुनिया के अधिकांश देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में कामयाब रहा है. ऐतिहासिक रूप से देखें, तो पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका अपेक्षाकृत शांत रही है. कई अवसर पर भारत को एक सामान्य दर्शक के रूप में देखा जाता रहा है. लेकिन अब यह स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है. 

अब भारत किसी भी मामले में पीछे नहीं है, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए भारत एक विश्वसनीय और भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभरा है. हालिया कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालें, तो वह भारत के इसी कूटनीतिक विकास की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं. इससे पता चलता है कि भारत अब केवल एक ऊर्जा का खरीदार नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा और आर्थिक भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक परिवर्तित हो चुका है.

पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा का बड़ा प्रभाव

दरअसल, दिसंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी की जॉर्डन और ओमान की यात्राओं ने समुद्री सुरक्षा और भू-राजनीतिक स्थिरता पर गहन चर्चाओं के लिए मंच तैयार किया. इस साल की शुरआत में भी यह क्रम देखने को मिला. इस साल जनवरी में अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने विशेष रूप से भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. 

फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत की कुछ घंटों की यात्रा की. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. इस कारण दोनों देशों के बीच संबंधों को नए पंख लगे. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं. पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण अध्याय है. 

भारत निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका

वैश्विक परिवेश पर नजर डालें, तो पता चलता है कि उथल-पुथल का क्रम जारी है, ऐसे में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा है, जिस पर सभी पक्षों का भरोसा कायम है. जॉर्डन से ओमान तक अरब नेताओं की उच्च स्तरीय यात्राओं से लेकर इजरायल के साथ रणनीतिक संबंध तक, ये सभी कदम भारत के प्रमुख हितधारक के साथ शिखर पर पहुंचते संबंधों को दर्शाते हैं. पश्चिमी एशिया के तमाम देश भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं, जो औपनिवेशिक हस्तक्षेप के ऐतिहासिक बोझ से मुक्त होकर काम करता है.

पीएम मोदी ने निभाई अहम भूमिका 

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के कारण भारत आज पश्चिमी एशिया के देशों के साथ रिश्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है. इस व्यापक प्रभाव का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि कई पश्चिमी देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है. प्रधानमंत्री को मिला यह सम्मान उनके व्यक्तिगत और राज्य स्तरीय सम्मान को दर्शाता है. आज के समय में पश्चिमी एशिया में भारत की रणनीति साझेदारियां एक मजबूत गठबंधन में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे यह एक विश्वसनीय हितधारक बन चुका है. 

