चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि, इन डिप्लोमैट्स की भी हुई नियुक्ति

India Announces Key Diplomatic Appointments: भारत सरकार ने अफ्रीका और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भागीदारी को मजबूत करते हुए 3 महत्वपूर्ण राजनयिक की नियुक्ति की भी घोषणा की है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 19, 2025, 01:12 PM IST
Diplomatic Appointments: विदेश मंत्रालय ने सीनियर डिप्लोमैट चरणजीत सिंह को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने का ऐलान किया है. बता दें कि चरणजीत भारतीय विदेश सेवा के 1996 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर काम कर रहे हैं. उनकी नियुक्ति को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है. 

चरणजीत सिंह की नियुक्ति  

विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा,' चरणजीत सिंह (IFS 1996), जो वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं. उन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत का अगला राजदूत,स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है.' मंत्रालय ने आगे कहा कि चरणजीत सिंह जल्द ही अपनी नई भूमिका संभालेंगे. विदेश मंत्रालय ने लिखा,' उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है.'  

नीरज अग्रवाल मॉरिटानिया के अगले राजदूत  

बता दें कि भारत सरकार ने चरणजीत सिंह के अलावा अफ्रीका और बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भागीदारी को मजबूत करते हुए अन्य 2 महत्वपूर्ण राजनयिक की नियुक्ति की भी घोषणा की है. इनमें भारतीय विदेश सेवा के 2009 बैच के अधिकारी और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में काम कर रहे नीरज अग्रवाल को इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है. उनके कार्यभार से पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में भारत की पहुंच बढ़ने की उम्मीद है.   

डॉक्टर आदर्श स्वाइका सोमालिया के अगले राजदूत 

इसके अलावा भारत सरकार ने भारतीय विदेश सेवा (IFS) 2002 और वर्तमान में केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका को भी सोमालिया संघीय गणराज्य में भी अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है. वह नैरोबी में ही रहेंगे, जो पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के बढ़ते सहयोग को दिखाता है. डिप्लौमैट्स की  ये नियुक्तियां अफ्रीकी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भारत की राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करने के निरंतर प्रयास का प्रतीक हैं. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

