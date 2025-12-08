दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत

India Anti Tank Missile Nag: भारतीय से ना के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन के होश फाख्ता हो जाते हैं. भारतीय सेना के पास ऐसी ही एक नाग मिसाइल है जो दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है. नाग मिसाइल दुश्मन के लिए खौफनाक मौत का नाम है. आज हम इसी मिसाइल की बात करेंगे और जानेंगे कि ये दूसरे हथियारों से अलग कैसे हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं.

नाग मिसाइल की खासियत

नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है. जो तीसरी पीढ़ी की काफी आधुनिक मिसाइल है. इसकी खास बात ये है कि ये अपने टारगेट को पहचान लेती है और फिर इसे नेस्तनाबूत कर देती है. नाग मिसाइल में हीट सिग्नेचर को समझने की क्षमता होती है जो टैंग के तापमान को पहचान लेती है और पल भर में टारगेट को अचीव कर लेती है. ये किसी भी मौसम में दुश्मन खेमे में तांडव मचा सकती है मौसम का इस पर कोई असर नहीं होता है.

दूसरी मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत नाग मिसाइल का परीक्षण तो कई बार कर चुका है, हालांकि अभी तक इसका इसी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया गया है. जमीन से चलाने के साथ साथ इसको आसमान से भी दागा जा सकता है और यही बार इसको और भी खास बनाती है. नाग मिसाइल टैंक की छत पर हिट करती है जिस जगह पर आर्मर सबसे कमजोर होता है. यदि नाग मिसाइल जमीन से फायर की जाती है तो ये करीब 4 किलोमीटर तक के टारगेट को अचीव कर सकती है, वहीं हवा से दागने पर ये 7 से 10 किलोमीटर दूर दुश्मन की सांसे थाम सकती है.

कितनी है नाग मिसाइल की कीमत

नाग मिसाइल के सफल परीक्षण की बात करें तो सबसे पहले साल 1990 में किया गया और उसके बाद 2019 में पोखरण में इसका टेस्ट किया गया. डीडी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ ने नाग मिसाइल को 300 करोड़ रुपये की लागत से बनाया है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है