क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया, कौन हैं दिनेश के पटनायक?

India-Canada Relations: भारत ने करीब नौ महीने में बाद कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीनियर आइएफएस अफसर दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया हाई कमिश्नर बनाया गया है.
Dinesh K Patnaik: भारत और कनाडा के बीच कई महीनों से चल रहे तनाव के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है. करीब नौ महीने बाद भारत ने कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है. विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है. दिनेश पटनायक फिलहाल स्पेन में भारत के राजदूत हैं और अब वे जल्द ही अपना नया कार्यभार संभालेंगे. इससे पहले भारत ने कूटनीतिक तनाव के चलते अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और कई सीनियर अफसरों को कनाडा से वापस बुला लिया था.
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'सीनियर IFS अफसर दिनेश के. पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है. उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है.'
1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अफसर पटनायक मौजूदा वक्त में स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 1988 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर IIM कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने वियना से इंटरनेशनल रिलेशन्स में भी मास्टर्स डिग्री ली.
लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, पटनायक इससे पहले स्पेन, कंबोडिया और मोरक्को में बतौर राजदूत कम कर चुके हैं. पटनायक को भारत और विदेश में 30 सालों से ज्यादा काम करने का तजुर्बा है. उन्होंने स्विटजरलैंड, बांग्लादेश, चीन और ऑस्ट्रिया स्थित मिशनों में और विदेश मंत्रालय में अफ्रीका, यूरोप (पश्चिम), यूनाइटेड नेशन और एक्सटरनल प्रमोशन पर केंद्रित विभागों में काम किया है.
जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा ने पिछले साल भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और कई अन्य भारतीय राजनयिकों को 'निष्कासित' कर दिया था. इसके बाद भारत ने भी इसी तरह की कार्रवाई की. वहीं, सितंबर 2023 में कनाडा-भारत रिश्तों में तब बड़ा तनाव आया जब कनाडा के तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने उसी साल जून में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका का आरोप लगाया. निज्जर को भारत में खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किया गया था. भारत ने इस आरोप का खंडन किया है.
