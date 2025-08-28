क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया, कौन हैं दिनेश के पटनायक?
Advertisement
trendingNow12900380
Hindi Newsदेश

क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया, कौन हैं दिनेश के पटनायक?

India-Canada Relations: भारत ने करीब नौ महीने में बाद कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीनियर आइएफएस अफसर दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया हाई कमिश्नर बनाया गया है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया, कौन हैं दिनेश के पटनायक?

Dinesh K Patnaik: भारत और कनाडा के बीच कई महीनों से चल रहे तनाव के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है. करीब नौ महीने बाद भारत ने कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है. विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है. दिनेश पटनायक फिलहाल स्पेन में भारत के राजदूत हैं और अब वे जल्द ही अपना नया कार्यभार संभालेंगे. इससे पहले भारत ने कूटनीतिक तनाव के चलते अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और कई सीनियर अफसरों को कनाडा से वापस बुला लिया था.  

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा,  'सीनियर IFS अफसर दिनेश के. पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है. उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है.'

दिनेश पटनायक कौन हैं?

1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अफसर पटनायक मौजूदा वक्त में स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 1988 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर IIM कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने वियना से इंटरनेशनल रिलेशन्स में भी मास्टर्स डिग्री ली.

Add Zee News as a Preferred Source

30 सालों से ज्यादा अनुभव

लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, पटनायक इससे पहले स्पेन, कंबोडिया और मोरक्को में बतौर राजदूत कम कर चुके हैं. पटनायक को भारत और विदेश में 30 सालों से ज्यादा काम करने का तजुर्बा है. उन्होंने स्विटजरलैंड, बांग्लादेश, चीन और ऑस्ट्रिया स्थित मिशनों में और विदेश मंत्रालय में अफ्रीका, यूरोप (पश्चिम), यूनाइटेड नेशन और एक्सटरनल प्रमोशन पर केंद्रित विभागों में काम किया है.

भारत-कनाडा संबंध

जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा ने पिछले साल भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और कई अन्य भारतीय राजनयिकों को 'निष्कासित' कर दिया था. इसके बाद भारत ने भी इसी तरह की कार्रवाई की. वहीं, सितंबर 2023 में कनाडा-भारत रिश्तों में तब बड़ा तनाव आया जब कनाडा के तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने उसी साल जून में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका का आरोप लगाया. निज्जर को भारत में खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किया गया था. भारत ने इस आरोप का खंडन किया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Dinesh K Patnaik

Trending news

क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
Dinesh K Patnaik
क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
Rastriya Swayamsevak Sangh
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
Karnataka RTC bus accident
छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
Mohan Bhagwat
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
National Crime records Bureau
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
Pakistan
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... BJP के इस दिग्गज नेता ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... BJP के इस दिग्गज नेता ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
;