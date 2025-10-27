मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा

भारतीय सेना ने सुबह-सुबह (26 अक्टूबर) 79वें शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में 'शौर्यवीर- रन फॉर इंडिया' मैराथन का आयोजन किया था. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाई. इस दौरान एक दिव्यांग बच्चे के साथ आर्मी चीफ ने जो किया वह करोड़ों लोगों के दिलों को छू गया. हां, दिल्ली कैंट में करियप्पा परेड ग्राउंड में बने मंच पर बुलंद हौसले के साथ एक दिव्यांग बच्चे ने पुशअप लगाना शुरू किया था. लोग उसका हौसला बढ़ा रहे थे, पास में खड़े आर्मी चीफ से रहा न गया. वह बच्चे का जोश देख खुद उसके बगल में आ गए और पुशअप करने लगे.

Army Chief does pushups to lift the morale of a Specially-abled Child pic.twitter.com/KSD1hWrVnn — Professor (@Masterji_UPWale) October 26, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

यह नजारा देख सभी के चेहरे खिल उठे. तालियां बजने लगीं. वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोग सेना प्रमुख को सैल्यूट करने लगे. कुछ लोगों ने बच्चे के हौसले को सलाम किया. कुछ लोगों ने लिखा- हमारे सेना प्रमुख असल में हीरो हैं. एक बार फिर से वीडियो देखिए. दिव्यांग बच्चा खुद काउंटिंग कर रहा था. 1, 2, 3... तालियां बढ़ती जा रही थीं. तभी चौथा नंबर आते-आते आर्मी चीफ पोजीशन ले लेते हैं. लोग शोर मचाने लगते हैं. नारे लगे- भारत माता की जय.

बाद में आर्मी चीफ ने बड़ी संख्या में आए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सेना का हौसला बढ़ा है. दिल्ली में दौड़ने वाले लोगों में दो तिहाई लोग सिविलियन थे. उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा था तो हमें फौजी भाइयों को रोकना पड़ा. पूरे भारत में 21 जगहों पर रेस हुई और 35 हजार से ज्यादा वॉलंटियर्स ने इसमें हिस्सा लिया.

#ShauryaVeerRunForIndia As part of the 79th Shaurya Diwas celebrations, the first edition of Shaurya Veer Run For India was conducted across 21 locations pan-India, drawing an overwhelming participation of over 35,000 runners. At Delhi Cantt, the flagship event was held at… pic.twitter.com/n0MCJborL3 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) October 26, 2025

इस दौड़ में 21 किमी, 10 किमी, 5 किमी और 3 किमी की चार श्रेणियां थीं. प्रतिभागियों में सेवारत जवान, पूर्व सैनिक, उनके परिवार और आम नागरिक शामिल थे.