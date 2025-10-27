Advertisement
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा

Indian Army Chief News: भारतीय सेना के प्रमुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह पुशअप्स करते दिखाई दे रहे होते हैं. सेना की ओर से दौड़ आयोजित की गई थी फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आर्मी चीफ पुशअप्स लगाने लगे. वीडियो दिलचस्प है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:24 AM IST
भारतीय सेना ने सुबह-सुबह (26 अक्टूबर) 79वें शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में 'शौर्यवीर- रन फॉर इंडिया' मैराथन का आयोजन किया था. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाई. इस दौरान एक दिव्यांग बच्चे के साथ आर्मी चीफ ने जो किया वह करोड़ों लोगों के दिलों को छू गया. हां, दिल्ली कैंट में करियप्पा परेड ग्राउंड में बने मंच पर बुलंद हौसले के साथ एक दिव्यांग बच्चे ने पुशअप लगाना शुरू किया था. लोग उसका हौसला बढ़ा रहे थे, पास में खड़े आर्मी चीफ से रहा न गया. वह बच्चे का जोश देख खुद उसके बगल में आ गए और पुशअप करने लगे. 

यह नजारा देख सभी के चेहरे खिल उठे. तालियां बजने लगीं. वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोग सेना प्रमुख को सैल्यूट करने लगे. कुछ लोगों ने बच्चे के हौसले को सलाम किया. कुछ लोगों ने लिखा- हमारे सेना प्रमुख असल में हीरो हैं. एक बार फिर से वीडियो देखिए. दिव्यांग बच्चा खुद काउंटिंग कर रहा था. 1, 2, 3... तालियां बढ़ती जा रही थीं. तभी चौथा नंबर आते-आते आर्मी चीफ पोजीशन ले लेते हैं. लोग शोर मचाने लगते हैं. नारे लगे- भारत माता की जय. 

बाद में आर्मी चीफ ने बड़ी संख्या में आए लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सेना का हौसला बढ़ा है. दिल्ली में दौड़ने वाले लोगों में दो तिहाई लोग सिविलियन थे. उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा था तो हमें फौजी भाइयों को रोकना पड़ा. पूरे भारत में 21 जगहों पर रेस हुई और 35 हजार से ज्यादा वॉलंटियर्स ने इसमें हिस्सा लिया. 

इस दौड़ में 21 किमी, 10 किमी, 5 किमी और 3 किमी की चार श्रेणियां थीं. प्रतिभागियों में सेवारत जवान, पूर्व सैनिक, उनके परिवार और आम नागरिक शामिल थे. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

Indian Army news

Trending news

