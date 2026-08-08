अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को मिली नई पहचान, भारत ने चीन की 'चालबाजी' पर लगाई लगाम

चीन तिब्बत के ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देकर अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है. वो अरुणाचल को 'दक्षिण तिब्बत' बताता है. चीन समय-समय पर यहां के कई स्थानों के नाम बदलने का दावा करता रहा है. बीजिंग की ऐसी चालबाजियों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए भारत सरकार ने अरुणाचल के 27 महत्वपूर्ण स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों के आधिकारिक नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शे में दर्ज कर दिए हैं. इनमें 4 अहम पहाड़ी दर्रे, एक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियल झील और एक स्मारक शामिल हैं.
भारत ने चीन के नाम बदलने की पूर्ववर्ती कोशिशों को हमेशा खारिज किया है. भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है. भारत ने दुनिया के हर मंच से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश कथित 'साउथ तिब्बत' नहीं, बल्कि भारत का गौरवशाली प्रदेश है.
भारत सरकार ने ये भी कहा है कि चीन की ओर से किसी जगह का नाम एकतरफा तरीके से बदल देने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती और न ही इससे भारत की संप्रभुता पर कोई असर पड़ता है. इन 27 जगहों में अधिकांश के तार पुराने भारत-चीन संघर्षों से जुड़ते हैं.
विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी स्थान को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक नक्शे में शामिल किए जाने का सिर्फ प्रतीकात्मक महत्व नहीं होता. इससे उस स्थान को प्रशासन और सरकारी कामकाज के स्तर पर भी औपचारिक पहचान मिलती है. इस तरह चीन की नाम बदलने की कोशिशों के बीच यह कदम सीमा पर भारत के सख्त रुख और ऐतिहासिक दावे को मजबूती देता है.
इस तरह चालबाज चीन की विस्तारवादी फितरत को ध्यान में रखते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश की अनमोल धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए ये अहम फैसला लेते हुए एक कारगर कदम उठाया है.
भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार से सलाह लेकर इन 27 प्रमुख जगहों और भौगोलिक विशेषताओं को सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया है.
भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अरुणाचल के नक्शे में जिन स्थानों और भौगोलिक क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया है, उनमें लोंगजू, माजा, बिसा, ड्जो ला, रिजा ला, पुकुर ला, थाग ला, सांभो सरोवर और बारा कुंडुन शामिल हैं.
इस फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, इन स्थानों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक नक्शे पर दर्ज करने का मकसद उनकी सही पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों को इनके बारे में बेहतर जानकारी देना है. इस तरह अब इन 27 जगहों की पहचान भारत के आधिकारिक मानचित्रों पर साफ तौर पर दर्ज रहेगी.
|क्र. सं.
|नाम
|भौगोलिक स्थिति
|1
|लोंग्जू
|भूमि क्षेत्र
|2
|माजा
|भूमि क्षेत्र
|3
|बिसा
|भूमि क्षेत्र
|4
|ड्ज़ो ला
|दर्रा
|5
|रिज़ा ला
|दर्रा
|6
|पुकुर ला
|दर्रा
|7
|थाग ला
|दर्रा
|8
|सांभो सरोवर
|झील
|9
|बड़ा कुंदुन
|भूमि क्षेत्र
|10
|छोटा कुंदुन
|भूमि क्षेत्र
|11
|धन बाड़ी
|भूमि क्षेत्र
|12
|प्रीतनगर
|भूमि क्षेत्र
|13
|बुद्ध मंदिर
|भूमि क्षेत्र
|14
|जयरामपुर
|भूमि क्षेत्र
|15
|तेरितनगर
|भूमि क्षेत्र
|16
|रामनगर
|भूमि क्षेत्र
|17
|जसवंत गढ़
|भूमि क्षेत्र
|18
|सागर
|भूमि क्षेत्र
|19
|पद्मा
|भूमि क्षेत्र
|20
|ज्योतिनगर
|भूमि क्षेत्र
|21
|बैसाखी
|भूमि क्षेत्र
|22
|छोटा रोपुक
|भूमि क्षेत्र
|23
|बड़ा रोपुक
|भूमि क्षेत्र
|24
|शिवाजी नगर
|भूमि क्षेत्र
|25
|सुनपुरा
|भूमि क्षेत्र
|26
|कामलांग नगर
|भूमि क्षेत्र
|27
|शेर-ए-थापा मेमोरियल
|स्मारक
चीन के इस कथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र वाले रुख को लेकर कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों से जुड़ी चिंता जताई जा चुकी है. ह्यूमन राइट्स संगठनों, शोधकर्ताओं और कुछ देशों की सरकारों ने तिब्बत के सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, मातृभाषा में शिक्षा और स्थानीय पहचान में चीन के बढ़ते दखल को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.