/LAC के बाद अब पानी पर चीन से दो-टूक! भारत ने मांगा नदियों के पानी का हिसाब, ब्रह्मपुत्र को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?

ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहकर भारत के अरुणाचल प्रदेश-असम में प्रवेश करती है. नदी के जलस्तर और प्रवाह की जानकारी न मिलने से भारत के निचले क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है. वहीं, चीन की ओर से तिब्बत में बड़े पैमाने पर हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्स शुरू करने से भारत को वॉटर फ्लो में रुकावट या अचानक पानी छोड़े जाने का खतरा रहता है. इसके अलावा भारत के अधिकतर इलाकों, खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में सैकड़ों लोग ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर निर्भर हैं. ऐसे में चीन की ओर से सही समय पर इसका डेटा न मिलना बेहद जरूरी है.