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LAC के बाद अब पानी पर चीन से दो-टूक! भारत ने मांगा नदियों के पानी का हिसाब, ब्रह्मपुत्र को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?

India Asks China To Share Data On Waters: भारत लगातार चीन से ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह से जुड़े हाइड्रोलॉजिकल डेटा मांग रहा है. हालांकि, चीन इसे ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा है. इसको लेकर भारत की चिंता बढ़ गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 08, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:55 PM IST
LAC के बाद अब पानी पर चीन से दो-टूक! भारत ने मांगा नदियों के पानी का हिसाब, ब्रह्मपुत्र को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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