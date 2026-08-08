/LAC के बाद अब पानी पर चीन से दो-टूक! भारत ने मांगा नदियों के पानी का हिसाब, ब्रह्मपुत्र को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?

India- China Relation: भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर राजनयिक बातचीत हुई. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से LAC की स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें भारत ने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बॉर्डर एरिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है.
भारतीय पक्ष ने इस बातचीत में साल 2006 में स्थापित सीमा पार नदियों पर एक्सपर्ट लेवल मकैनिज्म की अगली बैठक को जल्दी आयोजित करने की जरूरत को भी दोहराया और अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट पर टेक्निकल डीटेल्स शेयर करने के महत्व पर भी जोर दिया.
बता दें कि चीन ने तिब्बत में एक बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाने की घोषणा की है. इसके अलावा वह यहां पर डुअल यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोड-रेल नेटवर्क का भी तेजी से निर्माण कर रहा है. बीजिंग इसके जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतें तो पूरी कर रहा है, साथ ही भारतीय सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को भी मजबूत कर रहा है.
भारत भी चीन की ओर से डैम प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद लगातार अपस्ट्रीम एक्टिविटी में ट्रांसपेरेंसी और डाउनस्ट्रीम देशों से वार्तालाप की जरूरत उठा रहा है. नई दिल्ली का कहना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट से निचले बहाव वाले देश प्रभावित नहीं होने चाहिए.
भारत सरकार के मुताबिक, निचला तटीय राज्य होने के नाते भारत नियमित रूप से चीनी अधिकारियों को अपने विचार और चिंताएं बताता रहता है. भारत उनसे आग्रह करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऊपरी इलाकों में होने वाली गतिविधियों से निचले राज्यों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे. वहीं, भारत ने सीमा पार नदियों से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डेटा और सहयोग पर भी बार-बार जोर दिया है.
गुरुवार (6 अगस्त 2026) को भारत-चीन सीमा मामलों पर बातचीत के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) की 36वीं बैठक हुई. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच LAC से संबंधित लंबित मुद्दों को सुलझाने और गलतफहमी से बचने के लिए डिप्लोमैसी और मिलिट्री चैनल्स का उपयोग जारी रखने पर सहमति बनी. भारतीय पक्ष के अनुसार, इस बैठक में दोनों देशों ने बीते साल हुई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव (SR) की 24वीं वार्ता के परिणामों को आगे बढ़ाते हुए बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा पार सहयोग और सीमा निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की.
बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और चीन में इसे 'यारलुंग त्सांगपो' कहा जाता है. यहीं से यह नदी भारत में प्रवेश करती है. चीन ने तिब्बत के मेडोक में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनाने का काम शुरू किया है. यह भारतीय सीमा के बेहद करीब है.
भारत की ओर से लगातार मांग किए जाने के बावजूद चीन कुछ सालों से ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह से जुड़े हाइड्रोलॉजिकल डेटा ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है.
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहकर भारत के अरुणाचल प्रदेश-असम में प्रवेश करती है. नदी के जलस्तर और प्रवाह की जानकारी न मिलने से भारत के निचले क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है. वहीं, चीन की ओर से तिब्बत में बड़े पैमाने पर हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्स शुरू करने से भारत को वॉटर फ्लो में रुकावट या अचानक पानी छोड़े जाने का खतरा रहता है. इसके अलावा भारत के अधिकतर इलाकों, खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में सैकड़ों लोग ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर निर्भर हैं. ऐसे में चीन की ओर से सही समय पर इसका डेटा न मिलना बेहद जरूरी है.