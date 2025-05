Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? अमित शाह ने अपने मैसेज में पहलगाम की बात कही

Why India Named Operation Sindoor: 7 मई 2025 की रात 1:44 बजे, भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया. यह सर्जिकल स्ट्राइक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 मासूम लोग मारे गए थे. भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई-30 MKI विमानों ने आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया. भारत ने इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में संदेश दे दिया कि यह नया भारत है. जो कहकर मारेगा.

भारत ने इस ऑपरेशन का नाम 'सिंदूर' क्यों रखा. इसे किसने चुना और इसके पीछे क्या थी वजह, आइए, इसे समझते हैं.

ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया?

मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया था. बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्रालय के साथ बैठकों में इस नाम को अंतिम रूप दिया. ये बैठकें हमले के बाद से लगातार चल रही थीं, जिनमें पीएम ने साफ कहा था, "आतंकियों ने हमारी बहनों-माताओं का सिंदूर उजाड़ा, अब हम उनके अड्डों को उजाड़ेंगे." इस भावना से प्रेरित होकर ऑपरेशन का नाम "सिंदूर" रखा गया.

क्यों चुना गया ऑपरेशन सिंदूर नाम?

सिंदूर हिंदू संस्कृति में सुहाग की निशानी है. यह शादीशुदा महिलाओं की मांग का गहना है, जो उनके पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली का प्रतीक है. पहलगाम हमले में आतंकियों ने खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया. उन्होंने पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछी, पुरुषों को गोलियों से भून दिया और महिलाओं को छोड़ दिया. इस क्रूरता का मकसद था भारतीय परिवारों की आत्मा पर चोट करना और महिलाओं का सिंदूर छीनना. आतंकियों ने महिलाओं से तंज कसते हुए कहा था, "मोदी को बता देना, हमने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दिया." भारत ने इस अपमान का जवाब उसी भाषा में दिया. ऑपरेशन का नाम "सिंदूर" रखकर सरकार ने आतंकियों को साफ संदेश दिया: "जिस सिंदूर को तुमने उजाड़ा है, उसी के नाम पर हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे.

