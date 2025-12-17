सबसे ‘हॉट’ बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए चौंकाने वाले आंकड़े

Infiltration Cases: भारत सरकार ने संसद को बताया कि 2014 से अब तक देश की विभिन्न सीमाओं पर कुल 23926 घुसपैठिए पकड़े गए हैं. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक, 2014-2024 के दौरान 20,806 और 2025 के पहले 11 महीनों में 3,120 घुसपैठिए पकड़े गए हैं.
Lok sabha: भारत सरकार ने संसद को सूचित किया है कि 2014 से लेकर अब तक देश की विभिन्न सीमाओं पर कुल 23,926 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं. इन घुसपैठियों में से किसी का भी संबंध भारत-चीन सीमा से नहीं था जबकि अन्य सीमाओं पर लगातार घुसपैठ की घटनाएं सामने आई हैं. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 2014 से 2024 तक भारत की पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं पर कुल 20,806 घुसपैठिए पकड़े गए. इसके अलावा, 2025 के पहले 11 महीनों में 3,120 घुसपैठिए पकड़े गए.
भारत-बांग्लादेश सीमा पर सबसे अधिक घुसपैठ
रिपोर्ट के अनुसार, भारत-बांग्लादेश सीमा पर सबसे अधिक घुसपैठ के मामले सामने आए जहां कुल 18,851 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद भारत-म्यांमार सीमा से 1,165 गिरफ्तारियां, भारत-पाकिस्तान सीमा (556 गिरफ्तारियां और भारत-नेपाल-भूटान सीमा से 234 गिरफ्तारियां हुई. 2025 के नवंबर तक के माहवार आंकड़ों से यह भी सामने आया कि घुसपैठ की घटनाएं अब भी जारी हैं. खासकर भारत-बांग्लादेश सीमा पर 2,556 गिरफ्तारियां, भारत-म्यांमार सीमा पर 437 गिरफ्तारियां, भारत-पाकिस्तान सीमा पर 49 गिरफ्तारियां और भारत-नेपाल-भूटान सीमा पर 78 गिरफ्तारियां हुई.
हालांकि, यह आंकड़े इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारत-चीन सीमा पर 2025 में भी कोई घुसपैठ का मामला सामने नहीं आया है जो भारत की उत्तरी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अलग स्थिति को उजागर करता है. संसद में प्रस्तुत इन आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान की सीमाओं पर घुसपैठ के प्रयास लगातार हो रहे हैं जबकि चीन की सीमा पर ऐसी घटनाओं की कोई रिपोर्ट नहीं आई है.
