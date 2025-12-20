Advertisement
trendingNow13047503
Hindi Newsदेशअगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, जानिए कैसी टका की हालत?

अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, जानिए कैसी 'टका' की हालत?

Indian Rupee vs Bangladeshi Taka: भारत और बांग्लादेश की करेंसी को लेकर, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि भारतीय रुपये की वहां कितनी कीमत है. हाल के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रुपया बांग्लादेशी टका के मुकाबले मजबूत है. अगर कोई भारतीय 10 हजार रुपये लेकर बांग्लादेश जाए तो वहां उसकी रकम 13,662.45 बांग्लादेशी टका हो जाती है. बांग्लादेश ने अपने टका नोटों के डिजाइन में भी बड़ा बदलाव किया है. जिसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 20, 2025, 01:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, जानिए कैसी 'टका' की हालत?

Indian Rupee vs Bangladeshi Taka: भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. बीते दिनों छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद वहां कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. इन हालातों के बीच बांग्लादेश की करेंसी टका और भारतीय रुपये की तुलना पर लोगों का ध्यान काफी गया है.

बता दें, हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये की कीमत बांग्लादेश में ज्यादा है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट बताती है कि 1 भारतीय रुपये की कीमत करीब 1.37 बांग्लादेशी टका के बराबर है. इससे यह साफ साफ हो जाता है कि भारतीय रुपया वहां ज्यादा मजबूत है. इस हिसाब से अगर कोई इंसान भारत से 1 लाख रुपये लेकर बांग्लादेश जाता है, तो वहां उसकी कीमत करीब 1 लाख 36 हजार 531 टका हो जाती है.. साथ ही आपको बताते चलें कि भारत की मुद्रा का कोड INR है वहीं बांग्लादेश की मुद्रा का कोड BDT माना जाता है.

बांग्लादेशी टका कौन संभालता है
बांग्लादेश की सरकारी मुद्रा को टका कहते हैं. देश की पूरी करेंसी व्यवस्था की जिम्मेदारी बांग्लादेश बैंक के पास होती है. यही बैंक देश में 10 टका और उससे ज्यादा मूल्य वाले सभी नोट जारी करता है और महंगाई व मुद्रा की स्थिरता पर लगातरा नजर रखता है. साथ ही इसके अलावा बांग्लादेश के Ministry of Finance के जरिए 1, 2 और 5 टका के नोट जारी किए जाते हैं.  इन छोटे नोटों को सरकारी नोट कहा जाता है. ये सीधे सरकार के अधीन होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टका नोटों का डिजाइन क्यों बदला?
साल 2025 में बांग्लादेश सरकार ने टका नोटों के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया है. अब नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं है. उनकी जगह देश के पर्यटन स्थलों, प्राकृतिक नजारों, ऐतिहासिक इमारतों और हिंदू व बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें शामिल की गई हैं. सरकार का कहना है, इस बदलाव का मकसद मुद्रा को राजनीति से अलग रखना है. साथ ही देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दिखाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संतुलित और सभी को साथ लेने वाली छवि पेश करना भी इसका बड़ा कारण है.

यह भी पढ़ें: 15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना 'सीक्रेट सेल', भारत अलर्ट

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

India bangladesh currency comparison

Trending news

कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
India bangladesh currency comparison
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
elephants accident
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे