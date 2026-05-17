PAK की तरह अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह 30 साल पुरानी संधि, जिसके टूटते ही ढाका में मचेगा हाहाकार; अभी से रोने लगे नेता

Ganga Jal Sandhi: भारत-बांग्लादेश के बीच सालों तक जारी गंगा जल संधि (Ganga Water Treaty) के समाप्त होने के दिन नजदीक आ रहे हैं. इसको लेकर दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक प्रेशर भी देखने को मिल रहा है. शनिवार ( 16 मई 2026) को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भारत सरकार को एक कड़ा संदेश जारी करते हुए कहा कि संधि को वापस लागू करना चाहिए. भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध इसी संधि पर निर्भर होंगे. जानते हैं कि आखिर गंगा जल संधि क्या है और इसके तहत भारत, बांग्लादेश को कितना पानी देता है.

क्या है गंगा जल संधि?

बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक जल संधि दिसंबर 1996 में हुई थी. इस पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे.

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यह संधि 30 सालों के लिए लागू की गई थी, जिसमें यह समझौता हुआ था कि जनवरी से मई के बीच फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी को दोनों देशों के बीच उचित तरीके से विभाजित किया जाएगा. 30 दिसंबर 2026 को यह संधि समाप्त होने वाली है. ऐसे में इसके वापस लागू होने को लेकर संशय बना है.

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कैसे होता है पानी का बंटवारा?

गंगा संधि सूखे या कम फ्लो वाले दिनों में भारत-पाकिस्तान को फरक्का बैराज से पानी के बंटवारे को कंट्रोल करती है. संधि के अनुसार, अगर फरक्का बैराज से पानी का फ्लो 70,000 क्यूसेक या उससे कम होता है, तो दोनों को 50-50 प्रतिशत पानी मिलता है. वहीं 70,000-75,000 क्यूसेक के बीच पानी फ्लो होने पर बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी पानी भारत के पास जाता है. 75,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी फ्लो होने पर भारत के पास 40,000 क्यूसेक पानी रहता है और बाकी सारा पानी बांग्लादेश को दिया जाता है.

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संधि को लेकर बांग्लादेश का रुख

बांग्लादेश में BNP लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भारत से कहा,' हम भारत सरकार को यह साफ संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश की जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों के मुताबिक, चर्चा के जरिए एक नई गंगा जल संधि को तुरंत लागू किया जाना चाहिए. भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि इस संधि का नवीनीकरण होता है या नहीं.' बांग्लादेशी नेता का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश सरकार ने पद्मा नदी पर एक मेगा बैराज प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी है. दरअसल बांग्लादेश मे गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है. ढाका के मुताबिक वह इस बैराज का निर्माण इसलिए कर रहा है, ताकि भारत के फरक्का बैराज के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर किया जा सके. बांग्लादेश का आरोप है कि इस बैराज के चलते उसके देश में सूखे के मौसम में पानी का फ्लो कम हो जाता है, जिससे उसके तटीय इलाकों में खारा पानी बढ़ जाता है. वहीं भारत हमेशा से यह कहते आया है कि फरक्का बैराज को साल 1972 में इसलिए एक्टिव किया गया था, ताकि हुगली नदी में पानी का रुख मोड़कर तलछट साफ किया सके और कोलकाता पोर्ट को सुरक्षित रखा जा सके.