बांग्लादेश के दबाव में कूटनीति तेज, दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को वापस सौंपने जा रहा भारत?

Sheikh Hasina Latest News: शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर एक अहम हलचल देखने को मिली. बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) खलीलुर रहमान इन दिनों कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं. लेकिन यह दौरा सिर्फ एक क्षेत्रीय सम्मेलन तक सीमित नहीं रहा. दौरे के दौरान रहमान की मुलाकात भारत के NSA अजीत डोभाल से भी हुई, जिसने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश के भीतर खासा राजनीतिक महत्व ले लिया है.

यूनुस सरकार कर रही हसीना की मांग

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब ढाका की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 'मानवता के खिलाफ अपराध' मामले में मृत्युदंड सुनाया है और बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार लगातार भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग कर रही है. हसीना पिछले साल अगस्त में अपने पद से हटने के बाद सैन्य विमान से भारत आई थीं और तब से यहीं रह रही हैं. साथ ही उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल भी भारत में मौजूद माने जाते हैं. कोर्ट के फैसले के बाद ढाका ने फिर से दिल्ली से तुरंत उन्हें सौंपने का आग्रह किया, हालांकि भारत ने इस मांग पर सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

मुलाकात में क्या चर्चा हुई, यह भारत ने सार्वजनिक नहीं किया, जबकि बांग्लादेश हाई कमीशन ने सिर्फ इतना बताया कि दोनों पक्षों ने CSC के काम और मुख्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की. इन शब्दों के पीछे छिपा संकेत इतना जरूर है कि हसीना की वापसी का मुद्दा काफी दबाव वाला हो चुका है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि रहमान ने डोभाल के सामने इसे उठाया या नहीं.

ढाका में छात्र संगठनों ने बढ़ाया सरकार पर दबाव

ढाका में भी इस दौरे को लेकर राजनीतिक तनाव साफ दिख रहा है. बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि NSA रहमान चाहें तो इस विषय को उठा सकते हैं, लेकिन औपचारिक अनुरोध तो अलग प्रक्रिया से ही भेजे जाएंगे. अब तक बांग्लादेश ने ताजा कोर्ट फैसले के बाद आधिकारिक रूप से नया प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं भेजा है. पहले जो अनुरोध दिसंबर 2024 में भेजा गया था, उस पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया.

इस बीच ढाका में छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि रहमान को दिल्ली जाकर हसीना की वापसी के लिए निर्णायक बात रखनी चाहिए. एक रैली में छात्र संगठन NCP के नेता ने कहा, 'जिस तरह भारत उन्हें ले गया था, उसी तरह अब भारत उन्हें वापस भेजे.' बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाए कि ऐसे समय में NSA की भारत यात्रा का क्या मतलब है.

दोनों देशों में पिछले वर्ष से जारी है खिंचाव

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले वर्ष से खिंचाव जारी है. भारत ने दावा किया है कि हसीना सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमले बढ़े, जबकि ढाका इन आंकड़ों को राजनीतिक हिंसा का हिस्सा बताता है, न कि सांप्रदायिक. साथ ही बांग्लादेश ने भारतीय एजेंसियों द्वारा कुछ लोगों को सीमा पार धकेले जाने का भी विरोध किया है.

ऐसी पृष्ठभूमि में रहमान का दौरा और डोभाल से मुलाकात दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है. यह बैठक भले ही CSC सम्मेलन के साइडलाइन पर हुई हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत साफ हैं कि भारत और बांग्लादेश मौजूदा तनाव के बीच भी संवाद बनाए रखना चाहते हैं. गुरुवार को होने वाली CSC की बैठक जो दो साल बाद हो रही है, में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और मॉरीशस शामिल होंगे, जबकि सेशेल्स पर्यवेक्षक और मलेशिया अतिथि के रूप में हिस्सा लेगा.

मुलाकात का आधिकारिक एजेंडा चाहे जो हो, पर इस समय भारत-बांग्लादेश सुरक्षा सहयोग और राजनीतिक स्थिति दोनों के लिए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

(एजेंसी ANI)